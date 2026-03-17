Coahuila: El arte de preguntar

1) ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no emplea las técnicas del aikido, como lo hemos reiterado en ocasiones anteriores, para utilizar la fuerza de Trump y redirigirla mediante movimientos circulares y desplazamientos corporales hasta deshacerse paulatinamente de los integrantes de la línea dura obradorista, primero, y del mismo Andrés Manuel López Obrador , después?

En esencia, aprender qué y cómo preguntar en el momento preciso nos ayuda a definir problemas, estructurar realidades, orientar decisiones y construir liderazgo para dar e implementar las respuestas necesarias.

La tarea es compleja porque enfrenta a la mitad de su gabinete, a los líderes del Congreso y del Senado, a la mayoría de los gobernadores y a la dirigencia de su partido. De fracasar en su intento, Sheinbaum podría ser revocada o fracturar a Morena de manera irrevocable.

2) ¿Por qué los gobernadores coahuilenses han gobernado con su grupo político a lo largo de la historia reciente, pero nunca se han atrevido a formar una clase política que trascienda sexenalmente? El grupo político está integrado por personas cercanas al gobernante que tienden a desaparecer al finalizar el sexenio, con sus marcadas excepciones.

En cambio, la clase política estaría formada por jóvenes cercanos al gobernador en turno y ubicados en las distintas dependencias del gabinete legal y ampliado. Ellos recibirían durante el sexenio una capacitación continua de alto nivel en temas técnicos, administrativos y políticos; con énfasis puntual en su militancia partidista y trabajo territorial.

De esta manera, el gobernador saliente negociaría con el entrante –del mismo partido– posiciones específicas con mayor mérito, por su preparación política, administrativa y técnica. En vez de sólo recomendar a sus “cuachiroles”, cuya única virtud, la mayoría de las veces, es su amistad.

El grupo político y la clase política no son mutuamente excluyentes; pueden coexistir, aunque no haya sido, hasta hoy, la opción de los gobernadores.

Ampliar la mirada para formar una clase política elevaría, sin duda, la calidad técnica, administrativa y política de las nuevas generaciones de políticos priistas en Coahuila.

3) ¿Por qué las autoridades del gobierno estatal no diseñan un sólo modelo preventivo y proactivo que articule y unifique el trabajo de las distintas dependencias –Fiscalía, DIF, Salud, etcétera–, con especificidad regional e indicadores de impacto medibles, para asegurar su complementariedad con el modelo de seguridad pública que posee un carácter punitivo y reactivo?

Mientras llega la respuesta, hay 400 anexos de rehabilitación para adictos en Coahuila, pero sólo 208 están en el censo de vigilancia de las autoridades de Salud para ser regularizados.

Hoy “Coahuila es el tercer estado con mayor impacto por el consumo de cristal” en colonias populares y comunidades rurales. Y está ubicado “en el cuarto lugar de consumo de alcohol a nivel nacional” con una ingesta de 6.7 litros de alcohol puro al año por habitante. “El consumo de cocaína en Coahuila (2.2 por ciento) está por debajo de la prevalencia nacional, aunque con variaciones en el consumo en mujeres”.

Mientras los esfuerzos de las dependencias de gobierno estatal, arriba mencionadas, trabajen con la filosofía del escopetazo –cada quien para su lado y sin medir su impacto–, no reducirán las cifras de adicciones que golpean, sobre todo, de manera inmisericorde a los jóvenes marginales pobres de Coahuila.