Violencia y decadencia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Plácido Garza DETONA A los despistados y mal informados les aviso: El Mundial de la FIFA va en México, pero...
¿Les platico? ¡Arre!
La violencia se ha enseñoreado en México y la decadencia en Estados Unidos.
En su Informe de 2 horas a la Nación ayer por la noche -el más largo en la historia- Trump alardeó de que su país es la cima del mundo.
Convendría recordarle que el imperio romano se jactaba de eso mismo poco antes de su decadencia, provocada por la depravación de sus últimos emperadores.
De ser Roma la primera potencia en la historia de la humanidad, quedó relegada territorialmente a una “bota”, cuya suela estuvo a punto de perder al aliarse con Hitler en la II Guerra Mundial.
A Trump le falta calidad moral para exigirle a Sheinbaum que controle la violencia en México. Es un presidente acusado de depravación sexual.
El mercado de estupefacientes más grande del mundo es por mucho, Estados Unidos.
La soberanía de que ambos mandatarios presumen, es violada todos los días por el crimen organizado/unificado en México, y por los drogadictos en suelo norteamericano.
Según Scott Kenneth Bessent, secretario del Tesoro en EEUU, el mercado de las drogas en ese país supera los 100,000 millones de dólares anualmente.
De acuerdo a Terry Cole, jefa de la DEA, y a Pam Bondi, fiscal general, cada año México “exporta” a ese país entre 37,000 y 58,000 millones de dólares en drogas.
El resto, para completar las dosis de los drogadictos norteamericanos, tiene su origen en China y otros países asiáticos, cuyos productores no pagan aranceles. Tampoco el “producto” mexicano, cubre esos impuestos, hay que decirlo.
El Departamento de Comercio, que dirige Howard Lutnick, se hace de la vista gorda ante este hecho.
¿Les dicen algo estos números, queridos lectores? A mí, sí.
¿Y el Mundial FIFA 2026?
Los partidos programados en las subsedes de Guadalajara y Monterrey se van a dar.
El único que está en duda es el amistoso del 28 de marzo entre las selecciones de México y Portugal en el Estadio Azteca.
Pedro Proença, presidente de la federación lusitana de fútbol, ha declarado que siguen día a día la situación de la violencia en México y que aún no está confirmado ese encuentro.
Cajón Desastre:
- México se enfrenta a una situación inédita en su historia: el crimen organizado se ha unificado debido a la traición del gobierno federal al CJNG. También en el bajo mundo existen los códigos de honor.
- La historia se las hemos platicado en artículos anteriores.
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. Y quién quita, a lo mejor se nos aparece por aquí Sanjuana.
Matan al ‘Mencho’; detona terror
Abaten al ‘Mencho’; detona terror | El Heraldo de Aguascalientes | Noticias Locales y Policiacas Hoy
Ejecutan a “El Mencho” para que no delate a sus cómplices del gobierno
¡Patético! Así califican militares en retiro al titular de SEDENA
https://nuevodia.mx/mexico/2026/02/23/caida-mencho-detona-violencia-bloqueos-centro-occidente.html
ANDRÉS MEZA:
- HOY JUEVES 26, A LAS 19:00HS., ANDRÉS MEZA PRESENTA SU OBRA PRIMA: “MI JARDÍN DE LAS DELICIAS”, EN LA CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO DE LA UANL, calle Padre Mier 909 poniente, esquina con Vallarta, en Monterrey.
- Sus presentadores serán Judith Grace González, Eloy Garza, un servidor y la lectura especial del actor, Francisco De Luna.
- Al respecto escribe, Edui Tijerina-Chapa:
- “Encuentro una obra con clarísima ambición autoral, con identidad estética definida y una potencia simbólica que, debo decir, me parece una combinación poco frecuente en el panorama.
- Desde las primeras páginas, uno, como lector, cae en cuenta de que se va adentrando a un texto cero complaciente, sin ligerezas; en un trabajo que toma la responsabilidad de presentar radiografía de zonas tan complejas como la memoria, la identidad y la fractura interna -sea del autor, de los personajes o de ambas partes- con una madurez que, realmente admiro.
- Sin ir más lejos, destaco que, tal cual, esta es una “obra de autor” (no es comercial en el sentido superficial) ya que la narrativa bien puede etiquetarse como “de alto perfil”.
- Los criterios aplicados y las decisiones tomadas, desde el punto de vista autoral, para combinar líneas como el abuso normalizado bajo máscaras sociales, la homofobia como violencia proyectada, la religión como contradicción moral y el arte como revelación mística -y peligro psíquico-, han sido pertinentes y tomados con certeza.
- Todo, en conjunto, se mueve alrededor de preguntas incisivas como: ¿La conciencia que nos salva puede, también, fragmentarnos? ¿Cómo se sobrevive cuando el hogar es el infierno?”
- Hasta ahí Edui Tijerina-Chapa, acerca de este libro IMPERDIBLE para los amantes de la buena lectura. Como decía Germán Dehesa: “Aikir”... y además, Aikileer...
Matan al ‘Mencho’; detona terror
Abaten al ‘Mencho’; detona terror | El Heraldo de Aguascalientes | Noticias Locales y Policiacas Hoy
Ejecutan a “El Mencho” para que no delate a sus cómplices del gobierno
¡Patético! Así califican militares en retiro al titular de SEDENA
https://nuevodia.mx/mexico/2026/02/23/caida-mencho-detona-violencia-bloqueos-centro-occidente.html