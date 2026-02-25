Estados Unidos relaja el bloqueo y autoriza la venta de petróleo venezolano a Cuba

WASHINGTON.- El Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

La decisión busca mitigar la grave escasez de combustible que ha enfrentado Cuba tras los bloqueos y sanciones previas que afectaron la llegada de crudo venezolano, considerado durante décadas un pilar energético para la isla.

Fue a través de su página web, que la Oficina de Control de Activos (OFAC) señaló que la decisión permite transacciones que “apoyen al pueblo cubano”, incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba, pero que no involucren al gobierno cubano.

Informó que para ser aprobadas por EU, las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington.

Sin embargo, permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

La política de sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela se ha ido flexibilizando en las últimas semanas mediante la emisión de varias licencias generales que autorizan diversas actividades relacionadas con el petróleo venezolano, incluyendo la compra, venta y logística del crudo ya extraído.

Estas medidas representan un cambio respecto a las prohibiciones más estrictas de años anteriores, aunque continúan bajo condiciones específicas de control y reporte.