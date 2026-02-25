Estados Unidos relaja el bloqueo y autoriza la venta de petróleo venezolano a Cuba

Internacional
/ 25 febrero 2026
    El Gobierno de Donald Trump eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias pare vender crudo venezolano a la isla. AP.

Para que las transacciones sean aprobadas, deberán cumplir ciertas restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses y a través del sector privado

WASHINGTON.- El Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

La decisión busca mitigar la grave escasez de combustible que ha enfrentado Cuba tras los bloqueos y sanciones previas que afectaron la llegada de crudo venezolano, considerado durante décadas un pilar energético para la isla.

Fue a través de su página web, que la Oficina de Control de Activos (OFAC) señaló que la decisión permite transacciones que “apoyen al pueblo cubano”, incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba, pero que no involucren al gobierno cubano.

Informó que para ser aprobadas por EU, las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington.

Sin embargo, permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

La política de sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela se ha ido flexibilizando en las últimas semanas mediante la emisión de varias licencias generales que autorizan diversas actividades relacionadas con el petróleo venezolano, incluyendo la compra, venta y logística del crudo ya extraído.

Estas medidas representan un cambio respecto a las prohibiciones más estrictas de años anteriores, aunque continúan bajo condiciones específicas de control y reporte.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

