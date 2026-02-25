Matan a golpes a joven, en Saltillo

La Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la muerte de un joven ocurrida en el Hospital Christus Muguerza.

Presuntamente fue víctima de agresiones físicas el sábado 14 de febrero, y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerán en la morgue. Se le practicará la necropsia para determinar las causas de la muerte de Juan Carlos N, de 24 años de edad. El joven residía en la zona centro de Saltillo y permaneció internado once días en el área de terapia intensiva.

De acuerdo con informes extraoficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la agresión ocurrió la noche del 14 de febrero y habría sido perpetrada por terceras personas. Según la versión de su madre, Lorena N., fue trasladado en un vehículo particular a dicho centro médico.

Hasta el momento no se ha informado si hay personas detenidas o bajo investigación por las lesiones graves. El delito deberá reclasificarse de lesiones a homicidio doloso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.