Reforma electoral: Falta poco

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles su propuesta de reforma electoral, misma que presentará el 2 de marzo al Congreso.

La mandataria advirtió que no habrá cambios y que “quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de la lista (de representación proporcional), la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido”.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

La propuesta de reforma fue presentada en 10 puntos clave:

1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.

2. Reducción del gasto.

3. Mayor fiscalización.

4. Voto en el extranjero.

5. Tiempos de radio y televisión.

6. Inteligencia Artificial

7. Cómputos distritales

8. Democracia participativa

9. No nepotismo

10. No reelección