Reforma electoral: Falta poco

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles su propuesta de reforma electoral, misma que presentará el 2 de marzo al Congreso.
La mandataria advirtió que no habrá cambios y que “quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de la lista (de representación proporcional), la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido”.
TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones
La propuesta de reforma fue presentada en 10 puntos clave:
1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.
2. Reducción del gasto.
3. Mayor fiscalización.
4. Voto en el extranjero.
5. Tiempos de radio y televisión.
6. Inteligencia Artificial
7. Cómputos distritales
8. Democracia participativa
9. No nepotismo
10. No reelección