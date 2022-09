¿Hay algo más frío que una señorita soltera de avanzada edad? ¿Acaso una cerveza servida en un tarro helado? No. ¿Una paleta de “La Michoacana”? Tampoco. ¿Un iceberg? Menos. La respuesta es muy sencilla: la Enciclopedia Salvat. Si no me cree usted, lo invito a leer un fragmento de la definición que esta enciclopedia hace de la palabra “México”: “Físicamente, forma parte tanto de América del Norte como ...