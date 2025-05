Cuando se habla de votación, ¿qué entiende la mayoría?

Lo expresan así: “Me van a presentar candidatos. Se dará a conocer cada uno en una campaña en que haya encuentros diversos, entrevistas y debates.

“Tendré entonces idea clara de quiénes son, qué cualidades tienen, qué trayectoria ostenta cada uno, de realizaciones valiosas, cómo anda su aptitud para el cargo y la función pública que pretende desempeñar, qué programa presenta.

“Cuál ha sido su preparación académica. Qué signos claros da de probidad, de honradez, de rendidor de cuentas. De dónde proviene, a quiénes representa y qué intereses querrá privilegiar.

“Entonces, se puede comparar, sopesar, para poder preferir sabiendo a qué se le va a apostar en el sufragio. Como no son sólo aspirantes, serán sólo unos cuantos, contables con los dedos de la mano”.

GATOS POR LIEBRES Y PINTOS POR COLORADOS

La mayoría no entiende como votación que le presenten una lista de nombres de personajes desconocidos. No puede palomear como aceptable a cualquiera. No se trata de tómbola o volado “ai-se-vaísta”. Entiende eso como farsa y elige, como mejor opción, anular su voto.

No se trataba de escoger gente valiosa para darle un mandato de servir al bien público. Se trataba de que la gente eligiera quiénes los fueran a juzgar y a quiénes pudieran hacer que hubiese buenas leyes que respetar y cumplir. Era votar lo no votable.

No elige la gente al chofer del autobús ni al piloto del avión, ni al cirujano que lo operará en el Seguro, ni el árbitro de su deporte, ni eligió al profe o a la seño que le tocó en la primaria.

Eso y mucho más ha de ser resultado de exámenes, pruebas, retos que señalen a los mejores por sus óptimos resultados, no por sufragio de ojos vendados.

Calidad humana, trayectoria académica y experiencia meritoria no necesitan voto, sino que valen por evidencias comprobadas por peritajes satisfactorios.

LAS TARIFAS AMENAZANTES

Se están empleando como presiones para condicionar voluntades. “Si no se cumple este mínimo, se dejará caer el peso del recargo inevitable o sólo disminuible por promesa de esfuerzos y medidas extraordinarias para cumplir con las exigencias”. Las víctimas llegan a agradecer que el golpe no será de hierro, sino de madera. Agradecen quedar atados y no mutilados.

Es el mejor camino para no ser prójimo y hacer a otro lo que no se toleraría para sí mismo. Es el reverso del libre comercio, de la buena voluntad y de la prosperidad compartida. Es camino de deshumanización evitable.

TÉ CON FE

- ¿Qué dificulta la unidad de lo diverso, en ambiente de justa paz, para que todos los que tienen la misma dignidad humana puedan tener acceso a todos los bienes básicos?

- Los antagonismos, las polaridades opuestas, la identificación con un extremo y exagerándolo hasta hacerlo vicioso, satanizando al contrario, que puede ser curativo, como su opuesto, aplicado en dosis bien controladas.