En la biblia cristiana dice que cada día traerá lo propio, lo necesario para que se satisfagan las necesidades del día. Pues hoy, evidentemente, mi necesidad es caos. Dormí hasta mediodía. “So far so good.” Prendí la bomba de agua para poderme bañar y prepararme para sesiones y la “gotera” que caía hace días desde el techo se había convertido en catarata. Bueno. Me bañé, lavé trastes, y volví a apagar la bomba. Alcancé a llegar al consultorio justo a tiempo para encontrar un mensaje en mi celular. Hubo un percance y no llegaría el consultante. Ok. No pasa nada. Tengo 2 horas libres. ¿¡Qué ch%&$#”os se hace con 2 horas libres!? ¿Quién decidió que yo necesitaba esas 2 horas? ¿Por qué?

Tengo una estructura de personalidad para la cual es difícil cambiar de rumbo. Soy un poco como una aplanadora, voy derecho y no me quito. Si hay que cambiar de dirección o tiempos, batallo. Mi sensación interna es quedarme en un vacío interno, ansiosamente andando de un lado para otro buscando qué corresponde. Pues nada. No corresponde nada. Se ajusta y ya. Fácil para algunos.