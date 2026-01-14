A puerta cerrada, en Palacio eligen al ‘pez gordo’ de Morena

En la reunión con la cúpula legislativa de Morena en Palacio Nacional, circuló una información que dejó a todos helados: México ya no puede seguir “pateando el bote” con el tema de los narcopolíticos, la presión de Estados Unidos está al máximo y parece que será inevitable lo que querían evitar: van a tener que entregar a algún “pez gordo” de Morena.

Y sí, hay una lista. Sí, hay nombres. Y en el Top-3, sobre los que el gobierno de Estados Unidos quiere, aparecen dos gobernadores en funciones y un general del Ejército.

Según me relatan fuentes con acceso de primer nivel, la congelante noticia que circularon en Palacio Nacional esta semana es que el elegido sería el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya.

Sinaloa parece ser una papa caliente de la que Morena se quiere deshacer. Y se la quiere dejar al PRI. Según otras fuentes, en las negociaciones del gobierno con los partidos políticos para la reforma electoral, el régimen ofreció al PRI no presentar mayor competencia en esa entidad para que el PRI pueda ganar la gubernatura a cambio de que el PRI no reviente la reforma electoral. El PRI tiene dos fichas en esa entidad: Mario Zamora y Paloma Sánchez.

No habría sido la única oferta: al PAN, no meter las manos en la renovación de las gubernaturas de Aguascalientes y Querétaro, y a MC lo mismo en Nuevo León.

Y luego está lo del Partido Verde, aliado de Morena, que resultaría severamente afectado por la reforma electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum. Le pega lo del financiamiento y le pega lo de los plurinominales.

Las reuniones no habían sido fructíferas. Pablo Gómez, quien lleva la pluma de esa reforma, los había bateado sistemáticamente. Se mostraba inamovible. Bueno, que les llegó a decir que ninguno del Verde pasaba una investigación de la UIF. El Verde soltó el tema del presupuesto (por lo impopular que resultaría oponerse), pero insistía en lo de los plurinominales. Hubo incluso una suerte de revuelta en el Partido Verde. Amagos de rompimiento. Endurecimiento de posturas. Y hasta el lance de impulsar la Ley Esposa en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo es verde.

Me cuentan que todo quedó sofocado cuando desde Palacio les llegó el mensaje de que si querían seguir con el juego rudo, Morena estaba listo para no dejarles escoger quién encabezará la candidatura al gobierno de Quintana Roo, que es más que estratégico para el Partido Verde, pues ahí vive y tiene sus negocios su líder Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.

SACIAMORBOS

Y el otro de la lista cuentan que fue funcionario de AMLO y luego se volvió gobernador.

@CarlosLoret