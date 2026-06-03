‘Vuela’ John Travolta como director

Fue hace cinco décadas cuando el actor norteamericano John Travolta protagonizó su primer éxito en la pantalla grande -al lado de la nominada al Oscar Sissy Spacek- en “Carrie: Extraño presentimiento” (Brian De Palma, 1976).

Transcurrieron apenas un par de años después para que el apellido Travolta no sólo fuera sinónimo de éxito taquillero en la Meca del Cine, al protagonizar al lado de la cantante australiana Olivia Newton-John el hoy musical de culto “Vaselina” (Randall Kleiser, 1978), sino de prestigio actoral por obtener su propia nominación a la estatuilla dorada por su trabajo en “Fiebre de sábado por la noche” (John Badham, 1977). Con todo eso, inicia los años 80 enfrentándose a más retos histriónicos bajo las órdenes de directores de primer nivel como James Bridges en “Un cowboy de la ciudad” (1980) o de vuelta con Brian De Palma en el thriller “Estallido” (1981).

En lo que a principios de los 90s John Travolta forma una familia al casarse con la actriz Kelly Preston a quien conoce en el set de la comedia “La fiebre vuelve” (Dave Thomas, 1989) y se mantiene vigente como estrella hollywoodense en las secuelas del éxito taquillero “Mira quién habla” (Amy Heckerling, 1989), es hacia mediados de la década cuando un cineasta norteamericano que está rompiendo las narrativas del cine industrial de su país, Quentin Tarantino, le brinda un “segundo aire” a su filmografía como actor al ganar en colectivo la Palma de Oro de Cannes de 1994 por otro clásico como “Tiempos Violentos” así como una segunda nominación al Oscar.

Ya que mencionamos la prestigiosa Palma de Oro de Cannes y a algunos directores clave en la extensa filmografía del actor, la edición número 79 del Festival que tuvo lugar el mes pasado en la Riviera Francesa se inauguró precisamente con la entrega de una Palma de Oro Honorífica para John Travolta en el marco de la premiere mundial de su ópera prima como director que bajo el título de “Ven a volar conmigo” se estrenó el pasado fin de semana en la plataforma de Apple TV y a pesar de su corta duración como largometraje (61 minutos) es un deleite para los espectadores que gozamos en su filmografía con la nostalgia de los años 60 proyectada en “Vaselina”.

Pero no sólo eso, ya que basada a su vez en un libro de su autoría publicado en 1997, al seguir el vuelo de un niño de 8 años aficionado a los aviones junto a su madre de Nueva York a Los Ángeles en vísperas del Año Nuevo de 1963, para acudir ella a una audición como actriz a Hollywood, “Ven a volar conmigo” es a todas luces un emotivo viaje autobiográfico de Travolta al propio hobby de la aviación que ha combinado a la par de su trayectoria actoral en el que su familia también ha sido parte fundamental, de ahí que su hija Ella Bleu interpreta a la azafata Doris que cautiva al protagonista al tiempo que sus hermanas Ellen y Ann a otros dos personajes de la travesía.

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