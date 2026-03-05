“Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño...” Y tú, ¿por qué te resistes al cambio?
¿Has escuchado la canción “Todo Cambia” en la voz de Mercedes Sosa?
Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Cambia el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el caminante
Aunque esto le cause daño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no extraño
Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En estas tierras lejanas
Pero no cambia tu amor
Por más lejos que te encuentres
Ni el recuerdo, ni el dolor
De tu pueblo y de tu gente
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Y así como cambio yo
En tu tierra tan amada
Mi pregunta es para todos nosotros, para ti y para mí, en aquellos momentos en que nos resistimos al cambio. A veces nos acercamos a lo que hemos hecho siempre y de pronto nuestro interno grita, “¡No!” Es común que a esa urgencia respondamos con sacudirnos, o intentar sacudirnos, la sensación y proceder como siempre lo hemos hecho. Tenemos muchas razones, aparentemente aceptables, para rechazar el impulso por hacer algo distinto. “Es lo que los demás esperan de mí.” “Si lo hago de otra manera no soy yo.” “Así me enseñaron en mi casa.” Estas respuestas son tres grandes mentiras que nos mantienen enganchados con el sistema de creencias que hemos formado desde pequeños. Aunque las creencias tenían el propósito de ayudarnos y protegernos, lo que realmente hacen es limitarnos y mantenernos en un estado infantil. Lo que no cambia no crece. Lo que no cambia muere.