“Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño...” Y tú, ¿por qué te resistes al cambio?

¿Has escuchado la canción “Todo Cambia” en la voz de Mercedes Sosa?

Cambia lo superficial

Cambia también lo profundo

Cambia el modo de pensar

Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años

Cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño

Cambia el más fino brillante

De mano en mano su brillo

Cambia el nido el pajarillo

Cambia el sentir un amante

Cambia el rumbo el caminante

Aunque esto le cause daño

Y así como todo cambia

Que yo cambie no extraño

Cambia el sol en su carrera

Cuando la noche subsiste

Cambia la planta y se viste

De verde en la primavera

Cambia el pelaje la fiera

Cambia el cabello el anciano

Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño

Pero no cambia mi amor

Por más lejos que me encuentre

Ni el recuerdo ni el dolor

De mi pueblo y de mi gente

Y lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana

Así como cambio yo

En estas tierras lejanas

Pero no cambia tu amor

Por más lejos que te encuentres

Ni el recuerdo, ni el dolor

De tu pueblo y de tu gente

Y lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana

Y así como cambio yo

En tu tierra tan amada

Mi pregunta es para todos nosotros, para ti y para mí, en aquellos momentos en que nos resistimos al cambio. A veces nos acercamos a lo que hemos hecho siempre y de pronto nuestro interno grita, “¡No!” Es común que a esa urgencia respondamos con sacudirnos, o intentar sacudirnos, la sensación y proceder como siempre lo hemos hecho. Tenemos muchas razones, aparentemente aceptables, para rechazar el impulso por hacer algo distinto. “Es lo que los demás esperan de mí.” “Si lo hago de otra manera no soy yo.” “Así me enseñaron en mi casa.” Estas respuestas son tres grandes mentiras que nos mantienen enganchados con el sistema de creencias que hemos formado desde pequeños. Aunque las creencias tenían el propósito de ayudarnos y protegernos, lo que realmente hacen es limitarnos y mantenernos en un estado infantil. Lo que no cambia no crece. Lo que no cambia muere.