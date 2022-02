¿Y si me corto el pelo?

Dicen que cuando una mujer rompe una relación se corta el pelo. Acabo de ver una foto muy interesante de lo que tal vez es un cambio de look debido a una ruptura de una relación. No fue un corte, pero ciertamente hay momentos y etapas en la vida cuando un cambio drástico, aunque sea en el cabello o el guardarropa, es parte del proceso.

A veces reacomodo muebles. A veces purgo clósets y cajones. Mi cabello está en constante cambio. Una vez pinté todos los muebles de mi recámara de amarillo Piolín. Ahora mismo estoy algo inquieta y no he tenido tiempo para hacer revisiones y reajustes, aunque la gente que me conoce como actriz sabe que, dentro de un mes, poco más, volveré a estar calva. Y no tendrá que ver con una relación, o sí, con mi relación con el arte.

Vez tras vez nos reconstruimos. No nos convertimos en personas distintas, sino que decidimos, por tiempos, sacar a flote características que no hemos usado antes, o bien dejar de usar alguna característica que nos ha sido habitual. No somos las mismas personas en las distintas etapas de la vida. Y cuando hemos pasado por algún evento doloroso, una pérdida, o bien por un éxito o suceso de gran gozo, algo cambia en nosotros.

Un corte de pelo, un cambio de guardarropa, aprender un idioma nuevo, tomar unas vacaciones, inversiones, cambio de trabajo, bajar de peso, un nuevo deporte, adquirir una mascota, desarrollar un nuevo pasatiempo, conseguir nuevas amistades... tantas cosas que podemos usar para marcar que una etapa termina, y otra comienza. Y a ti, ¿qué cambio te toca en esta etapa de la vida?