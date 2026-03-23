Ya se casó; ya se amoló

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 23 marzo 2026
    Ya se casó; ya se amoló
    FREEPIK

Una señora de la cuadra en cierta colonia de Saltillo se había divorciado de su esposo. Y es que lo pescó un día muy acaramelado con una damisela

Los hombres –todos los hombres– dicen:

– No entiendo a las mujeres.

Las mujeres –todas las mujeres– dicen:

– No entiendo a los hombres.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mentiras-de-verdad-CI19663616

Ambos, mujeres y hombres, tienen razón: no se pueden entender. Lo que sucede es que el hombre y la mujer no están hechos para entenderse, sino para amarse. Y el amor no se lleva bien con el entendimiento.

Esa introducción me sirve para contar lo que le sucedió a una señora de la cuadra. ¿Qué es la cuadra? La cuadra es la comunidad de vecinos que viven de una esquina a otra en la calle de una colonia. No una colonia nueva, ni rica, sino una colonia de las de antes, de clase media. En ese tipo de colonias los vecinos todavía se conocen y se tratan. Son como una familia, y saben por eso lo que sucede en la vida de cada quien. En cambio, los que viven en las otras colonias, las nuevas y de lujo, muchas veces ni siquiera se dan los buenos días.

Pues, bien. Una señora de la cuadra en cierta colonia de Saltillo se había divorciado de su esposo. Y es que lo pescó un día muy acaramelado con una damisela. Ya le habían dicho que el casquivano tipo andaba en malos pasos, pero ella no lo quería creer. Un día, sin embargo, cierta amiga suya le habló por teléfono –las amigas gustan mucho de dar esas noticias–, y le dijo que en ese preciso instante su esposo y una mujer estaban de palique, como novios, en una banca de la Alameda. La esposa tomó un carro de sitio –entonces no se decía “taxi”– y llegó a tiempo para ver a la parejita en el momento preciso en que unían sus bocas en un beso de amor.

– ¡Desgraciada! –le gritó la esposa a la mujer–. ¡Este hombre es mi marido!

– ¡Desgraciado! –le gritó la mujer al hombre–. ¡No me dijiste que eres casado!

Se armó la de Dios es Cristo. Esa noche el esposo ya no durmió en el domicilio conyugal. Días después fue por sus cosas, y aquí se rompió una taza. Se llevó a cabo el divorcio, y punto final.

Más bien: punto y seguido. Ella se quedó en su casa (no habían tenido hijos); buscó un trabajo y empezó a vivir su vida de mujer independiente. Sus vecinas y amigas la admiraban. Vestía muy bien; tenía coche; se decía que galanes no le faltaban. En aquellos años en que no existía la liberación femenina, esta mujer estaba por completo liberada. Hacía lo que le daba la gana, y cuando le venía en gana. A nadie daba cuenta de sus actos. Toda la cuadra le guardaba consideraciones; los hombres la codiciaban en secreto, y las mujeres, en secreto, la envidiaban.

Pasaron dos, tres años. Un día hubo novedad en la cuadra. Ella contó que su exmarido le había hablado por teléfono para pedirle una cita. Ella le dijo que lo pensaría.

https://vanguardia.com.mx/opinion/un-navio-cargado-de-mentiras-IL19656529

– ¿Cómo ven? –preguntó a las tres o cuatro vecinas que acudieron para enterarse del asunto–. ¿Hablaré con él?

–Ve a ver qué quiere –dictaminaron las vecinas en acuerdo unánime–. Total, ¿qué pierdes?

Perdió mucho, lo digo desde ahora. Pero no quiero adelantarme. Ni puedo, tampoco, porque el espacio se me acaba ya. Sólo diré que ese consejo de la cuadra fue el peor consejo que la joven señora pudo recibir.

Mañana contaré por qué.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Infidelidad
Mujeres

Localizaciones


Saltillo

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los reportes llegan de inmediato a centros de monitoreo policial.

Presentan app ‘Coahuila Centro’ para reportar emergencias en minutos
El fiscal Federico Fernández Montañez, descarta que los delincuentes sean originarios de Coahuila.

Más de 15 detenidos por huachicoleo en Coahuila en 2026; descarta Fiscal exista red de delincuentes
Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral

Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral
Aguas de Saltillo realiza cambios de medidores como parte de su programa anual en distintos sectores de la ciudad.

Informa Aguas de Saltillo que cambiará 35 mil medidores antiguos
Las becas están dirigidas a mujeres desde los 14 años para impulsar su formación académica.

Cordem y Soriana buscan beneficiar a 50 mujeres con programa de becas
PILSA es la misma empresa que ejecuta actualmente la ampliación de la carretera a Derramadero.

Arco Vial de Saltillo: empresa Proyectos de Infraestructura de la Laguna alza la mano en licitación
Donan al Museo del Sarape un ‘traje típico’ de Monclova

Donan al Museo del Sarape un ‘traje típico’ de Monclova
Un rosario de méritos

Un rosario de méritos