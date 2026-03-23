Ya se casó; ya se amoló

Ambos, mujeres y hombres, tienen razón: no se pueden entender. Lo que sucede es que el hombre y la mujer no están hechos para entenderse, sino para amarse. Y el amor no se lleva bien con el entendimiento.

Esa introducción me sirve para contar lo que le sucedió a una señora de la cuadra. ¿Qué es la cuadra? La cuadra es la comunidad de vecinos que viven de una esquina a otra en la calle de una colonia. No una colonia nueva, ni rica, sino una colonia de las de antes, de clase media. En ese tipo de colonias los vecinos todavía se conocen y se tratan. Son como una familia, y saben por eso lo que sucede en la vida de cada quien. En cambio, los que viven en las otras colonias, las nuevas y de lujo, muchas veces ni siquiera se dan los buenos días.

Pues, bien. Una señora de la cuadra en cierta colonia de Saltillo se había divorciado de su esposo. Y es que lo pescó un día muy acaramelado con una damisela. Ya le habían dicho que el casquivano tipo andaba en malos pasos, pero ella no lo quería creer. Un día, sin embargo, cierta amiga suya le habló por teléfono –las amigas gustan mucho de dar esas noticias–, y le dijo que en ese preciso instante su esposo y una mujer estaban de palique, como novios, en una banca de la Alameda. La esposa tomó un carro de sitio –entonces no se decía “taxi”– y llegó a tiempo para ver a la parejita en el momento preciso en que unían sus bocas en un beso de amor.

– ¡Desgraciada! –le gritó la esposa a la mujer–. ¡Este hombre es mi marido!

– ¡Desgraciado! –le gritó la mujer al hombre–. ¡No me dijiste que eres casado!

Se armó la de Dios es Cristo. Esa noche el esposo ya no durmió en el domicilio conyugal. Días después fue por sus cosas, y aquí se rompió una taza. Se llevó a cabo el divorcio, y punto final.

Más bien: punto y seguido. Ella se quedó en su casa (no habían tenido hijos); buscó un trabajo y empezó a vivir su vida de mujer independiente. Sus vecinas y amigas la admiraban. Vestía muy bien; tenía coche; se decía que galanes no le faltaban. En aquellos años en que no existía la liberación femenina, esta mujer estaba por completo liberada. Hacía lo que le daba la gana, y cuando le venía en gana. A nadie daba cuenta de sus actos. Toda la cuadra le guardaba consideraciones; los hombres la codiciaban en secreto, y las mujeres, en secreto, la envidiaban.

Pasaron dos, tres años. Un día hubo novedad en la cuadra. Ella contó que su exmarido le había hablado por teléfono para pedirle una cita. Ella le dijo que lo pensaría.