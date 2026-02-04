Ya se nos pasó de tueste el diálogo; es hora de pasar a la acción

El SAT fiscaliza enfermizamente a estas empresas, que tienen décadas haciendo manufactura global.

El burocratismo está haciendo presa de esta industria, pues para abrir una nueva empresa hoy se requieren largos meses de engorrosos trámites, que obstruyen la fluidez de un sector que está conectado con el mundo entero. Hace 8 años, todo esto requería unos cuantos días.

¿Por qué? Son muchas las razones, pero aquí les van unas cuentas, quizá las más importantes:

En el año 2025 se perdieron más de 100,000 empleos en la zona fronteriza de Tijuana a Matamoros. Seis mil en Mexicali. Treinta mil en BC.

A pesar de que existe evidencia de que la industria maquiladora cumple cabalmente con todos los requerimientos fiscales, todos los días les caen auditorías, como si hubiera consigna.

Al gobierno de EEUU le inquieta mucho este hecho. El SAT actúa como si presumiera la existencia de hechos ilícitos, cuando debería ser al revés, considerando la transparencia que caracteriza a este sector.

Hay mucho interés global por invertir en México pero los grandes capitales están esperando saber qué va a pasar con las amenazas del gobierno norteamericano sobre los aranceles, ¿cómo va a atender México ese asunto y cuál será su postura ante la revisión del Tratado de Libre Comercio?

La IP tiene que seguir trabajando con el gobierno federal porque es la única manera de generar el bienestar del que tanto se habla.

Genera más de cien millones de empleos formales de manera indirecta.

La industria maquiladora cuenta con el talento de más de tres millones de personas, su fuerza laboral.

Pero 2026 es la tormenta perfecta debido a la reforma laboral, las modificaciones fiscales y esto obliga a ser cada vez más competitivos.

La industria maquiladora lleva 60 años generando bienestar haciendo comercio trilateral y esta pausa en la renegociación del T-MEC es cíclica. No es la primera vez que dicho sector experimenta la presión de los aranceles.

Respecto a la reforma laboral y a la semana de 40 horas que promueve el PPT -Partido del Poquito Trabajo- la industria maquiladora ofrece muchas prestaciones arriba de la ley.

Representa a empresas trasnacionales que cuidan con alta prioridad al activo más importante que tienen, la gente.

Es importante destrabar y hacer lo más amigables posibles los permisos y trámites para que las inversiones del exterior fluyan hacia México.

Salvador Maese Barraza es presidente de INDEX Mexicali y uno de los arquitectos de la nueva era en exportaciones.

En el complejo ecosistema de la industria global, donde la eficiencia suele chocar con la innovación, emerge alguien que ha logrado armonizar ambos mundos. Su nombre es Salvador Maese Barraza, que tiene su base de operaciones en Mexicali, BC, cachanilla de corazón, a mucha honra.

Su trayectoria en el sector de la manufactura de exportación (IMMEX), rebasa las tres décadas.

Maese Barraza es testigo de la evolución industrial de México y está considerado como uno de los principales arquitectos contemporáneos de ese segmento de la industria.

Desde su trinchera como presidente de Index Mexicali, Maese Barraza redefine lo que significa ser un líder empresarial del siglo XXI.

Su visión trasciende las líneas de producción tradicionales.

El enfoque de su trabajo se basa en principios de sustentabilidad, talento especializado y disrupción tecnológica.

Originario de Ciudad Juárez, cuna de la maquila, Salvador Maese Barraza es administrador de empresas egresado del Instituto Tecnológico de Cd. Juárez.

”Nunca dejo de aprender”, me dijo.

Su perfil es una combinación de rigor técnico y visión humana: diplomado en Alta Dirección, Finanzas y Manufactura Esbelta, y certificado como líder en Desarrollo Económico por la International Economic Development Council.

Esa base académica fue el trampolín para liderar operaciones en gigantes globales como Leviton, AO Smith, ADC Telecom e Ivemsa.

Su paso como Director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands le otorgó una sensibilidad única sobre el activo más valioso de cualquier industria: su gente. Hoy, como socio propietario de una empresa IMMEX, vive en carne propia los retos y oportunidades de emprender en el sector que domina.

Bajo su segunda gestión al frente de Index Mexicali (2024-2025), Maese Barraza ha convertido al organismo en un catalizador de cambio.

Su agenda no se limita a la exportación; se trata de una estrategia integral que posiciona a la región como un HUB de innovación y eficiencia.

Innovación y tecnología:

Salvador es un ferviente promotor de la industria digital. Bajo su liderazgo, la implementación de la Inteligencia Artificial aplicada y la optimización de procesos mediante Six Sigma no son conceptos del futuro, sino herramientas del presente para elevar la competitividad regional.

Compromiso social y equidad:

Uno de sus pilares más visibles ha sido el impulso a la participación de la mujer en puestos directivos, reconociendo que la diversidad es el combustible de la creatividad industrial.

Soberanía productiva:

A través del desarrollo de proveeduría local, busca que la riqueza de la exportación se quede en casa, fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que se integren a las cadenas de valor globales.

”No solo exportamos productos; exportamos talento, ingenio y soluciones sostenibles para un mundo que ya no se conforma con lo básico”, suele enfatizar en sus encuentros con el sector.

Liderazgo con conciencia ambiental:

Para Maese Barraza, la eficiencia no puede existir sin responsabilidad.

Su gestión ha puesto un énfasis sin precedentes en el medio ambiente, promoviendo prácticas de manufactura limpia que aseguran que el crecimiento económico de Mexicali no comprometa el futuro de las próximas generaciones.

Futuro de la industria:

Con 15 años como consejero nacional y habiendo ocupado los cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Consejo Nacional Index, su voz tiene peso en las mesas de decisión más importantes del País.

Salvador Maese Barraza representa a una nueva ola de empresarios que comprenden que el éxito se mide en estados financieros, pero se consolida en el impacto social y tecnológico que dejan a su paso.

Bajo su conducción, en el sector de exportación no solo se fabrica; se crea, se innova y lidera.

