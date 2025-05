Zaragoza Awards: Reconocimiento a los héroes migrantes y una oportunidad para el reencuentro familiar

Ser mexicano o descender de mexicanos en la Unión Americana no es fácil en tiempos de Trump. Viajé a Los Ángeles, California, y me sorprendí de la enorme e inusual fila de espera de mexicanos a quienes se les revisaba su pasaporte o visa luego de llegar al aeropuerto. La fila obedecía a una revisión extrema y minuciosa.

Fui invitado por la Unión de Poblanos en el Exterior −que lidera el activista Pedro Ramos apoyado siempre por su esposa, Lourdes Juárez− a la treceava ceremonia de entrega de Reconocimientos Zaragoza, que se otorga a personas destacadas que luchan por los derechos de los migrantes mexicanos o a quienes les apoyan a través de la educación. Don Pedro es parte de la plataforma binacional Fuerza Migrante, de la que también es parte Mundo Sustentable A.C.

El viernes 2 de mayo asistí a una recepción en los jardines de la sede del Consulado de México, situado en una zona residencial de mansiones de estilos europeos. La sede, que encabeza el cónsul Carlos González Gutiérrez con una política de puertas abiertas, recibe todos los lunes a las 10:30 de la mañana a las personas que quieran hablar con él. Conversé con él sobre la cita que tengo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en México, junto con la presidenta nacional de la Canacintra, para abordar temas de pueblos originarios. González Gutiérrez me comentó que ya hay una ventanilla específica en el consulado para atender a migrantes de pueblos originarios. Me sorprendió la presencia de una veintena de cónsules generales de países latinoamericanos como Perú y Chile, y de países asiáticos como Japón y Singapur.

La ceremonia de los Zaragoza Awards fue precisamente ayer, en el auditorio Celebrity Centre of Hollywood. Se enmarcó el escenario con imágenes de los cerros de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla, que atestiguaron el triunfo del ejército mexicano contra el ejército francés gracias a la pericia militar del general Ignacio Zaragoza y a los miles de poblanos de pueblos originarios, como los provenientes de Zacapoaxtla que, a pesar de no contar con formación castrense, no tuvieron miedo a la legión francesa ni a sus armas de guerra.

En Estados Unidos, el 5 de mayo se considera la fiesta nacional mexicana más importante. Existe en el imaginario que es porque gracias a que los mexicanos ganaron la batalla, un día como ese, pero de 1862, los franceses no pudieron proseguir hacia el norte para enfrentar al ejército estadounidense.

A cada uno de los seis ganadores del reconocimiento se les entregó una estatuilla que representa al general Zaragoza sobre un caballo, señalando con el brazo la dirección a seguir. Esta estatuilla es un diseño de Marco Antonio Cruz Rodríguez, originario de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Fue un honor conducir la ceremonia en la que destacó el reencuentro de familias, cuyos integrantes de ambos lados de la frontera tenían cuatro décadas de no verse. Las lágrimas de los afortunados familiares no paraban, incluso de algunos asistentes. Fue un momento muy conmovedor que evidencia el sacrificio que muchos migrantes tienen que hacer al dejar a los suyos.

Los Ángeles es una ciudad impenetrable y densa. Tiene un color prominentemente gris, aunque la buena tierra californiana permite de pronto un verdor que salpica el cemento. Pero allí hay millones de mexicanos que se esfuerzan por tener un desarrollo económico y por defender sus derechos civiles.

En México aún no se comprende el valor de los mexicanos que tuvieron que irse a radicar fuera de su país de origen. ¡Son verdaderos héroes!