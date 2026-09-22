¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse & Joy’ continuará pese a la salida de su hermano

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse &amp; Joy’ continuará pese a la salida de su hermano
    Valor. Joy Huerta enfrentó las preguntas de la prensa y reconoció que todavía procesa la inesperada decisión de su hermano. FOTO: CUARTOSCURO

Entre lágrimas, la cantante habló por primera vez sobre la decisión de Jesse y confirmó que mantendrá en pie los compromisos del dueto

Con la voz entrecortada, segura y sin dejarse imponer por la prensa, Joy Huerta dio la cara al presentar los shows que ya estaban confirmados para este fin de año como la agrupación ‘Jesse & Joy’, misma que dejó su hermano hace una semana por razones personales.

De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, Joy se enteró de la decisión de su hermano de dejar el dueto solo 20 minutos antes de que él publicara el mensaje en su perfil personal de Instagram.

“Me enteré minutos antes que ustedes, sigo procesando, es demasiada información, tiene sus motivos, sus razones; no me queda más que respetarlo. No he podido hablar con él, amo profundamente a mi hermano”, expresó llorando la estrella mexicana al micrófono.

¿QUÉ PASÓ CON ‘JESSE & JOY’?

La cantautora abrió su corazón y aseguró que el amor que siente por el público será el estimulante necesario para continuar con el camino del grupo, que tiene más de 20 años en los escenarios.

“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes, y los planes acordados a partir del 6 de diciembre seguirán en marcha”, dijo tajante y notablemente emocionada la intérprete de ‘La de la Mala Suerte’.

Afirmó que ella no abandonará el barco y seguirá con su carrera debido a lo que ha construido en su vida con ella.

‘Jesse & Joy’ continuará en 2027, con ustedes, con el micrófono de mi hermano prendido y si ustedes y conmigo en el escenario, y si es que ustedes quieren cantar conmigo”, agregó.

Uno de los proyectos sobre los que más se especulaba si continuaría es el show del Auditorio Nacional, en donde la cantante se presentará con el concierto ‘¿Con Quién se Queda el Reno?’, el cual se mantiene firme.

LA DESPEDIDA

Hace una semana, Jesse publicó un comunicado en el que aseguraba que necesitaba retirarse del proyecto musical para atender a su familia y su vida personal, sin dar más detalles.

https://vanguardia.com.mx/show/taylor-swift-sorprende-la-cantante-anuncia-patient-zero-y-prepara-una-nueva-era-GB23662620

Fue así que la “disputa”, o las dudas sobre un posible conflicto familiar o laboral, seguían en el aire y, aunque ninguno de los dos habla directamente de un problema entre hermanos, todo apunta a que era necesario separarse por el bien de su relación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Joy Huerta

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Noroña, el provocador

Noroña, el provocador
true

El montaje del ‘decomiso histórico de huachicol’
Antonio, de 23 años, fue asesinado en Juchitán días después del ataque armado contra la vivienda de Elvis Guerra.

Asesinan en Juchitán a joven señalado como presunto agresor de Elvis Guerra y dejan narcomensaje
México, Noruega, Qatar y Suiza analizaron en la ONU mecanismos de mediación y diplomacia preventiva ante conflictos.

México, Noruega, Qatar y Suiza buscan fortalecer cooperación en mediación y diplomacia preventiva
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y gran Masa de Aire Frío a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h
Mariana Maus, Alberto del Arco y más figuras del misterio llegarán en octubre a la capital de Coahuila.

Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026
El Tricolor buscará un resultado distinto después de cuatro derrotas consecutivas ante Colombia.

Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia