¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse &amp; Joy’ continuará pese a la salida de su hermano

Con la voz entrecortada, segura y sin dejarse imponer por la prensa, Joy Huerta dio la cara al presentar los shows que ya estaban confirmados para este fin de año como la agrupación ‘Jesse & Joy’, misma que dejó su hermano hace una semana por razones personales. De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, Joy se enteró de la decisión de su hermano de dejar el dueto solo 20 minutos antes de que él publicara el mensaje en su perfil personal de Instagram. “Me enteré minutos antes que ustedes, sigo procesando, es demasiada información, tiene sus motivos, sus razones; no me queda más que respetarlo. No he podido hablar con él, amo profundamente a mi hermano”, expresó llorando la estrella mexicana al micrófono.

¿QUÉ PASÓ CON ‘JESSE & JOY’? La cantautora abrió su corazón y aseguró que el amor que siente por el público será el estimulante necesario para continuar con el camino del grupo, que tiene más de 20 años en los escenarios. “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes, y los planes acordados a partir del 6 de diciembre seguirán en marcha”, dijo tajante y notablemente emocionada la intérprete de ‘La de la Mala Suerte’. Afirmó que ella no abandonará el barco y seguirá con su carrera debido a lo que ha construido en su vida con ella.

“‘Jesse & Joy’ continuará en 2027, con ustedes, con el micrófono de mi hermano prendido y si ustedes y conmigo en el escenario, y si es que ustedes quieren cantar conmigo”, agregó. Uno de los proyectos sobre los que más se especulaba si continuaría es el show del Auditorio Nacional, en donde la cantante se presentará con el concierto ‘¿Con Quién se Queda el Reno?’, el cual se mantiene firme.

LA DESPEDIDA Hace una semana, Jesse publicó un comunicado en el que aseguraba que necesitaba retirarse del proyecto musical para atender a su familia y su vida personal, sin dar más detalles.

Fue así que la “disputa”, o las dudas sobre un posible conflicto familiar o laboral, seguían en el aire y, aunque ninguno de los dos habla directamente de un problema entre hermanos, todo apunta a que era necesario separarse por el bien de su relación.