¡Taylor Swift sorprende! La cantante anuncia ‘Patient Zero’ y prepara una nueva era

Va a cumplirse el primer aniversario del lanzamiento de ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift, que forma parte de la era ‘The Life of a Showgirl’ de la cantante de Pensilvania; sin embargo, como regalo, la estrella pop anunció una nueva canción que estará disponible el próximo viernes 25 de septiembre en plataformas digitales.

“Hecho de manera impaciente, he estado esperando para decirte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre y ya está disponible para preordenar en mi sitio web durante 24 horas”, escribió la cantante a sus más de 272 millones de seguidores en Instagram.

Además del anuncio, Swift actualizó su foto de perfil y cambió el diseño de su sitio web, por lo que apunta a que sí será un lanzamiento especial, tal como ocurrió hace unos meses con la canción ‘I Knew It, I Knew You’, tema principal de la cinta ‘Toy Story 5’.