¡Taylor Swift sorprende! La cantante anuncia ‘Patient Zero’ y prepara una nueva era
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La estrella pop reveló que su nuevo sencillo llegará este viernes, mientras aumenta la expectativa por sus próximos proyectos musicales
Va a cumplirse el primer aniversario del lanzamiento de ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift, que forma parte de la era ‘The Life of a Showgirl’ de la cantante de Pensilvania; sin embargo, como regalo, la estrella pop anunció una nueva canción que estará disponible el próximo viernes 25 de septiembre en plataformas digitales.
“Hecho de manera impaciente, he estado esperando para decirte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre y ya está disponible para preordenar en mi sitio web durante 24 horas”, escribió la cantante a sus más de 272 millones de seguidores en Instagram.
Además del anuncio, Swift actualizó su foto de perfil y cambió el diseño de su sitio web, por lo que apunta a que sí será un lanzamiento especial, tal como ocurrió hace unos meses con la canción ‘I Knew It, I Knew You’, tema principal de la cinta ‘Toy Story 5’.
FIN DE SEMANA DE PREMIOS
El anuncio se produjo antes de la histórica gala de los MTV Video Music Awards de este año, donde Swift también será reconocida. El lunes se informó que recibirá el premio inaugural Artist Director Honors durante la ceremonia del domingo, con lo que podría convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA.
Actualmente, Swift está empatada con Beyoncé, con 30 premios cada una.
El nuevo reconocimiento busca distinguir a artistas “cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual”.
Swift cuenta con nueve nominaciones en la gala de este año, solo por detrás de Madonna, quien encabeza la lista con 11. (Con información de Reforma)