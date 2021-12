A pesar de las peticiones de Kanye, Kim Kardashian no quiere ‘volver corriendo’ con él

Kim Kardashian ya no quiere ser Kim Kardashian West. La empresaria multimillonaria quiere acabar con su matrimonio con el ganador de un Grammy, Kanye West. Según se informa, Kim Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021.

Actualmente, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” está esperando a que un juez firme el papel del divorcio y los trámites que éste implica. Una vez que todo termine, podrá volver a ser una mujer soltera sin ningún vínculo con Kanye West, excepto sus hijos. Estos papeles de divorcio también contienen una solicitud para que se restablezca su apellido de soltera, por lo que volverá a ser conocida simplemente como “Kim Kardashian”.