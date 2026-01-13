Acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales en contra de sus extrabajadoras... ‘Me sentía como un objeto’

Dos extrabajadoras de las residencias privadas de Julio Iglesias denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales mientras trabajaban para el cantante en 2021. Las acusaciones fueron publicadas por eldiario.es en colaboración con Univision Noticias tras una investigación periodística de tres años.

Los testimonios corresponden a una empleada doméstica y a una fisioterapeuta que trabajaban en régimen interno en las mansiones del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Ambas mujeres aseguran que los hechos ocurrieron cuando Iglesias tenía 77 años y que su relación laboral estaba marcada por una fuerte asimetría de poder.

La investigación incluye entrevistas reiteradas con las denunciantes, declaraciones de otros extrabajadores y documentación que, según los periodistas, respalda la veracidad y coherencia de los relatos presentados.

TESTIMONIOS QUE DESCRIBEN AGRESIONES Y ABUSO DE PODER

Una de las denunciantes, identificada con un nombre ficticio para proteger su identidad, relató que era llamada de manera recurrente a la habitación del cantante tras concluir su jornada laboral. Según su versión, esos encuentros incluían penetraciones no consentidas, bofetadas e insultos.

“Me sentía como un objeto”, afirmó la extrabajadora, quien también señaló que en varios episodios participaba otra empleada con un cargo jerárquico superior. El testimonio describe un contexto de intimidación constante y temor a represalias laborales.

La segunda mujer, fisioterapeuta personal del artista, aseguró haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho en espacios abiertos como la playa y la piscina. También denunció humillaciones públicas, comentarios ofensivos y un trato intimidatorio durante su desempeño profesional.

UN AMBIENTE LABORAL MARCADO POR CONTROL Y AISLAMIENTO

Ambas denunciantes coinciden en describir un entorno laboral con normas estrictas y vigilancia permanente. Según sus relatos, las jornadas podían extenderse hasta 16 horas diarias y las salidas estaban severamente restringidas.

La investigación recoge que no siempre existían contratos escritos y que los días de descanso podían retrasarse durante meses. Varias extrabajadoras señalaron que el cantante imponía reglas sobre la alimentación, el uso del teléfono móvil y las relaciones personales.

Periodistas de eldiario.es y Univision Noticias intentaron contactar en múltiples ocasiones a Julio Iglesias y a su abogado para obtener su versión de los hechos, sin recibir respuesta. Algunas personas señaladas negaron las acusaciones, mientras que otras optaron por no pronunciarse.

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Y REACCIONES

El trabajo periodístico incluyó entrevistas con al menos 15 extrabajadores que prestaron servicio en las casas del artista entre finales de los años noventa y 2023. Muchos describieron una estructura jerárquica rígida y un ambiente laboral tenso.

Las dos mujeres que denuncian agresiones sexuales fueron entrevistadas en repetidas ocasiones durante más de un año. Los periodistas señalaron que sus declaraciones se mantuvieron estables, coherentes y detalladas a lo largo del tiempo.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. El caso ha generado un intenso debate sobre el abuso de poder, la protección de las trabajadoras domésticas y la responsabilidad de figuras públicas.

