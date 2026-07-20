Acusan a Robbie Williams de escupir un ‘extraño’ dulce en plena entrevista

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    Acusan a Robbie Williams de escupir un ‘extraño’ dulce en plena entrevista
    Versión. Robbie Williams desmintió las versiones que circularon en internet y aseguró que el objeto era únicamente una menta para el aliento. FOTO: TWITTER@norobrets
Israel García
por Israel García

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El cantante británico respondió con humor a las especulaciones surgidas en redes sociales y explicó que todo se trató de una pastilla de menta

La participación de Robbie Williams en la ceremonia de clausura del Mundial de Futbol de la FIFA fue uno de los momentos más enérgicos y mejor recibidos por la audiencia. Sin embargo, horas después el cantante de ‘Rock DJ’ volvió a convertirse en tendencia cuando, durante una entrevista para un canal alemán, un objeto salió de su boca, lo que llevó a usuarios en redes sociales a especular sobre su origen.

Tras varias horas de teorías, burlas y memes, el propio intérprete explicó que se trataba de una menta para el aliento. Aunque bromeó con la situación, dejó claro que las especulaciones sobre un supuesto consumo de drogas estaban muy lejos de la realidad.

“Solo quiero pedir disculpas por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Me he comportado de forma muy poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo más”, dijo mientras mostraba dos mentas que aún tenía en la boca.

¿QUÉ PASÓ CON ROBBIE WILLIAMS?

El incómodo momento ocurrió mientras Williams conversaba con los comentaristas de MagentaTV. Durante la entrevista, uno de los dulces salió de su boca y cayó directamente sobre el micrófono. En un intento por ocultarlo, terminó pegándolo en su frente y así concluyó la charla.

Por la forma y el color del objeto, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre su naturaleza e incluso insinuaron que podía tratarse de alguna sustancia ilícita. Sin embargo, las teorías y las burlas disminuyeron después de que el cantante publicara un video, con su característico sentido del humor, para aclarar lo sucedido.

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“No creo que, por tener un día de ansiedad, vaya a salir a consumir cocaína y a recaer. Simplemente aceptaré esa sensación y conviviré con ella. Me conozco y confío en mí mismo más que antes”, explicó Williams.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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