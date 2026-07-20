Acusan a Robbie Williams de escupir un ‘extraño’ dulce en plena entrevista

La participación de Robbie Williams en la ceremonia de clausura del Mundial de Futbol de la FIFA fue uno de los momentos más enérgicos y mejor recibidos por la audiencia. Sin embargo, horas después el cantante de ‘Rock DJ’ volvió a convertirse en tendencia cuando, durante una entrevista para un canal alemán, un objeto salió de su boca, lo que llevó a usuarios en redes sociales a especular sobre su origen.

Tras varias horas de teorías, burlas y memes, el propio intérprete explicó que se trataba de una menta para el aliento. Aunque bromeó con la situación, dejó claro que las especulaciones sobre un supuesto consumo de drogas estaban muy lejos de la realidad.

“Solo quiero pedir disculpas por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Me he comportado de forma muy poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo más”, dijo mientras mostraba dos mentas que aún tenía en la boca.