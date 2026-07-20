Marvel sorprende con el primer vistazo de ‘Avengers: Doomsday’ y el regreso de viejos héroes
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El esperado avance muestra el encuentro entre los Vengadores, los X-Men y Los 4 Fantásticos, además del retorno de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel
Las especulaciones sobre un tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ acabaron este lunes 20 de julio cuando se hizo oficial la llegada de un adelanto de la historia en donde se reunieron los héroes de distintos “universos” para enfrentar una amenaza mayor en el Universo Marvel.
Personajes como ‘Mystique’, ‘Magneto’ y ‘Cíclope’ del universo mutante se lucen en el avance relatado por ‘Thor’ y en el que muestran sus habilidades al momento de alguna de las batallas.
“Dejen de lado sus pequeñas disputas y no den nada por sentado, excepto esto. Si regresan, regresarán como hermanos y hermanas. Pero recuerden mis palabras: vamos a necesitar un milagro”, se oye decir al personaje de Chris Hemsworth como aparente líder de ‘Los Vengadores’.
¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE ‘AVENGERS: DOOMSDAY’
La dirección estará nuevamente a cargo de Anthony y Joe Russo, responsables de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’, quienes también dirigirán ‘Avengers: Secret Wars’, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027.
Tras la develación del avance de 2:25 minutos algunos usuarios se sintieron emocionados ver a los grupos de héroes en una de las películas que da continuidad a las aventuras de ‘Los Vengadores’, aunque con nuevos miembros.
La cinta marca el regreso a la franquicia de Pedro Pascal, Florence Pugh, Paul Rudd, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Simu Liu, Letitia Wright, Tenoch Huerta Mejía, Vanessa Kirby, James Marsden, Channing Tatum, Tom Hiddleston, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, David Harbour, Wyatt Russell, Lewis Pullman, Danny Ramírez, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Kathryn Newton, Rebecca Romijn, Alan Cumming, Kelsey Grammer y Mabel Cadena.
La historia se centra en el personaje de Robert Downey JR. quien aparentemente está visitando otras realidades con un objetivo en específico, hasta que se verá forzado a develar su identidad.