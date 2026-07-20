Marvel sorprende con el primer vistazo de ‘Avengers: Doomsday’ y el regreso de viejos héroes

Las especulaciones sobre un tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ acabaron este lunes 20 de julio cuando se hizo oficial la llegada de un adelanto de la historia en donde se reunieron los héroes de distintos “universos” para enfrentar una amenaza mayor en el Universo Marvel.

Personajes como ‘Mystique’, ‘Magneto’ y ‘Cíclope’ del universo mutante se lucen en el avance relatado por ‘Thor’ y en el que muestran sus habilidades al momento de alguna de las batallas.

“Dejen de lado sus pequeñas disputas y no den nada por sentado, excepto esto. Si regresan, regresarán como hermanos y hermanas. Pero recuerden mis palabras: vamos a necesitar un milagro”, se oye decir al personaje de Chris Hemsworth como aparente líder de ‘Los Vengadores’.