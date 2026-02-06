¿Atrapada? Vincula juez a Livia Brito por falsedad en caso de violencia contra paparazzi

/ 6 febrero 2026
    ¿Atrapada? Vincula juez a Livia Brito por falsedad en caso de violencia contra paparazzi

Desde 2024 el fotógrafo señaló a la cubana por ‘falsedad de declaraciones’, argumentando que ella sí lo agredió físicamente

Parece que la suerte —o los recursos legales— se le agotaron a la protagonista de telenovelas de origen cubano, Livia Brito. Este viernes, el periodista de nota roja Carlos Jiménez dio a conocer que la actriz fue vinculada a proceso.

De acuerdo con una publicación del comunicador, conocido como “C4”, el delito por el que fue señalada es “falsedad de declaraciones”.

“Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones. Desde 2024, el paparazzi Ernesto Zepeda y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron luego de que mintiera ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo”, se lee en el mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿QUÉ HIZO LIVIA BRITO?

La protagonista del melodrama ‘Mujer de Nadie’ fue vinculada a proceso por el caso en el que presuntamente agredió al paparazzi Ernesto Zepeda, según información difundida por Carlos Jiménez.

Hasta este viernes, alrededor de las 18:00 horas, Brito no contaba con una sentencia ni había sido declarada culpable; sin embargo, deberá presentarse ante la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal que también involucra a su entonces pareja, Yosmi Gedler Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: Cuando el Show de Medio Tiempo sacude al mundo: las polémicas que marcaron la historia del Super Bowl

El caso, que ocurrió en junio de 2020, no ha sido olvidado. En aquel momento, la actriz vacacionaba en una playa junto a su pareja cuando se molestó por las fotografías que le tomó Zepeda. El fotógrafo denunció daño moral y lesiones, mientras que la actriz argumentó una presunta invasión a su privacidad. (Con información de El Universal)

