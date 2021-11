Amor es amor

Kal Penn, el actor que participó en “Dr. House” y en “Designated Survivor” reveló su homosexualidad en su libro de memorias “You Can’t Be Serious”, en donde también dio a conocer que está comprometido con su pareja desde hace 11 años.

En su libro, Penn cuenta la historia de cuando él y su prometido, Josh, se conocieron por primera vez mientras Penn vivía en Washington, D.C., durante su estancia de dos años en la administración Obama. Penn dijo que ahora está listo para compartir más detalles sobre su relación, después de haberlo retrasado porque su pareja y su familia “son bastante tranquilos. No les gusta la atención y rehúyen el protagonismo”.

“Siempre he sido muy público con todas las personas con las que me he relacionado personalmente. Ya sea con alguien que conozco en un bar, si Josh y yo salimos o hablamos con amigos”, dijo Penn a People. “Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores”.

Penn también compartió que descubrió su “propia sexualidad relativamente tarde en la vida en comparación con otras personas”.

