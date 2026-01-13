Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14
La Jornada 2 del Clausura 2026 concentra su atención en los cinco encuentros del miércoles 14 de enero, con duelos que pueden marcar el rumbo de varios equipos desde el arranque del torneo, destacando el choque entre Tigres y Pumas en el Volcán
La Jornada 2 del Clausura 2026 entra de lleno en su primera semana de actividad doble y el miércoles 14 de enero concentra los reflectores con cinco partidos que pueden empezar a marcar tendencias en un torneo donde el margen de error es mínimo. Con apenas dos fechas disputadas, los equipos saben que sumar temprano evita presiones innecesarias más adelante y, en algunos casos, define el rumbo de proyectos que ya están bajo escrutinio.
La actividad del día comienza con Cruz Azul vs Atlas (17:00 horas), un duelo cargado de contexto. La Máquina disputará su primer partido como local fuera de la Ciudad de México, al instalarse en Puebla para este inicio de torneo. Tras un arranque con tropiezo, el conjunto celeste necesita una respuesta inmediata para no rezagarse. Enfrente aparece un Atlas que sigue en reconstrucción bajo la dirección de Diego Cocca, técnico que conoce bien la exigencia del club y que busca darle identidad a un plantel que aún no termina de asentarse.
A la misma hora, pero en el norte del país, se vivirá uno de los choques más atractivos de la jornada: Tigres vs Pumas (17:00 horas). El Volcán será escenario del enfrentamiento entre felinos universitarios con realidades opuestas. Tigres llega con confianza tras un debut sólido y con figuras que marcaron diferencia desde el primer partido. Pumas, en cambio, encara el duelo con presión acumulada desde el torneo anterior y con un margen de maniobra cada vez más reducido para su cuerpo técnico. Un resultado adverso podría encender alarmas muy temprano en la campaña.
Más tarde, a las 19:00 horas, Querétaro recibe a Tijuana, en un partido que enfrenta a dos equipos obligados a mostrar una mejor versión. Gallos Blancos rescató un empate en su presentación, pero dejó dudas en su funcionamiento. En casa, la consigna será imponer condiciones. Del otro lado, Xolos viene de un empate sin goles que evidenció carencias ofensivas, por lo que el duelo aparece como una oportunidad para ajustar y comenzar a sumar de a tres.
Minutos después, a las 19:05 horas, el foco se traslada a la capital con América vs Atlético de San Luis. El encuentro tiene un ingrediente especial con el reencuentro de André Jardine ante el club que le abrió las puertas en la Liga MX. Las Águilas regresan a casa tras igualar en la fecha inaugural y buscan su primer triunfo del torneo, mientras que el conjunto potosino necesita puntos para evitar repetir las inconsistencias que arrastra desde el certamen anterior.
El telón del miércoles se baja en el Nemesio Diez, donde Toluca enfrenta a Santos Laguna (21:10 horas). Los Diablos Rojos harán su debut como locales luego de un inicio alentador y con la misión de confirmar que el equipo mantiene el nivel que lo llevó a los primeros planos. Santos, por su parte, llega con la urgencia de reaccionar tras comenzar el torneo sin unidades, consciente de que otro descalabro complicaría su panorama desde muy temprano.
La Jornada 2 apenas empieza, pero el miércoles 14 de enero puede dejar señales claras sobre quiénes están listos para competir y quiénes deberán remar contracorriente desde el arranque.