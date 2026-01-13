Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14

Fútbol
/ 13 enero 2026
    Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14
    Tigres recibe a Pumas en el Volcán en un duelo que enfrenta a dos proyectos con realidades opuestas desde el inicio del torneo. FOTO: ESPECIAL

La Jornada 2 del Clausura 2026 concentra su atención en los cinco encuentros del miércoles 14 de enero, con duelos que pueden marcar el rumbo de varios equipos desde el arranque del torneo, destacando el choque entre Tigres y Pumas en el Volcán

La Jornada 2 del Clausura 2026 entra de lleno en su primera semana de actividad doble y el miércoles 14 de enero concentra los reflectores con cinco partidos que pueden empezar a marcar tendencias en un torneo donde el margen de error es mínimo. Con apenas dos fechas disputadas, los equipos saben que sumar temprano evita presiones innecesarias más adelante y, en algunos casos, define el rumbo de proyectos que ya están bajo escrutinio.

La actividad del día comienza con Cruz Azul vs Atlas (17:00 horas), un duelo cargado de contexto. La Máquina disputará su primer partido como local fuera de la Ciudad de México, al instalarse en Puebla para este inicio de torneo. Tras un arranque con tropiezo, el conjunto celeste necesita una respuesta inmediata para no rezagarse. Enfrente aparece un Atlas que sigue en reconstrucción bajo la dirección de Diego Cocca, técnico que conoce bien la exigencia del club y que busca darle identidad a un plantel que aún no termina de asentarse.

TE PUEDE INTERESAR: Clausura 2026: Puebla se impone a Mazatlán; Rayados y Pachuca consiguen su primera victoria

A la misma hora, pero en el norte del país, se vivirá uno de los choques más atractivos de la jornada: Tigres vs Pumas (17:00 horas). El Volcán será escenario del enfrentamiento entre felinos universitarios con realidades opuestas. Tigres llega con confianza tras un debut sólido y con figuras que marcaron diferencia desde el primer partido. Pumas, en cambio, encara el duelo con presión acumulada desde el torneo anterior y con un margen de maniobra cada vez más reducido para su cuerpo técnico. Un resultado adverso podría encender alarmas muy temprano en la campaña.

Más tarde, a las 19:00 horas, Querétaro recibe a Tijuana, en un partido que enfrenta a dos equipos obligados a mostrar una mejor versión. Gallos Blancos rescató un empate en su presentación, pero dejó dudas en su funcionamiento. En casa, la consigna será imponer condiciones. Del otro lado, Xolos viene de un empate sin goles que evidenció carencias ofensivas, por lo que el duelo aparece como una oportunidad para ajustar y comenzar a sumar de a tres.

Minutos después, a las 19:05 horas, el foco se traslada a la capital con América vs Atlético de San Luis. El encuentro tiene un ingrediente especial con el reencuentro de André Jardine ante el club que le abrió las puertas en la Liga MX. Las Águilas regresan a casa tras igualar en la fecha inaugural y buscan su primer triunfo del torneo, mientras que el conjunto potosino necesita puntos para evitar repetir las inconsistencias que arrastra desde el certamen anterior.

El telón del miércoles se baja en el Nemesio Diez, donde Toluca enfrenta a Santos Laguna (21:10 horas). Los Diablos Rojos harán su debut como locales luego de un inicio alentador y con la misión de confirmar que el equipo mantiene el nivel que lo llevó a los primeros planos. Santos, por su parte, llega con la urgencia de reaccionar tras comenzar el torneo sin unidades, consciente de que otro descalabro complicaría su panorama desde muy temprano.

La Jornada 2 apenas empieza, pero el miércoles 14 de enero puede dejar señales claras sobre quiénes están listos para competir y quiénes deberán remar contracorriente desde el arranque.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Tigres UANL
Liga MX
Pumas UNAM

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La mandataria explicó que estos críticos estaban a la espera de un contratiempo en la comunicación bilateral.

Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump
La alcaldesa sustituta de Uruapan afirmó que Samuel G. no formaba parte del Movimiento del Sombrero y que llegó al Ayuntamiento después del triunfo de Carlos Manzo, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato del exalcalde.

Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. tras su detención por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

Familia sufre intoxicación alimenticia tras comer pollo frito en Monterrey

Familia sufre intoxicación alimentaria tras comer pollo frito en Monterrey
Sheinbaum indicó que la política exterior de su gobierno seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional.

‘No tienen fuerza’: Sheinbaum señala al PRIAN por pedir ayuda extranjera
Un juez federal de Manhattan determinó que Bruce Fein no tenía base legal para representar a Nicolás Maduro y confirmó que Barry J. Pollack seguirá como su único defensor en el proceso por narcotráfico en Estados Unidos.

Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro
Estudiantes abandonan la escuela secundaria Roosevelt durante una protesta, el lunes 12 de enero de 2026, en Minneapolis.

Implementa Trump durante el primer año de su segundo mandato un récord de 500 acciones migratorias
El presidente Donald Trump, previo a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó que EU no necesita de dicho acuerdo comercial, ya que “es irrelevante”.

Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’
Agentes federales detienen a una persona durante una protesta contra las redadas migratorias el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis.

Tensión en Minnesota se incrementa por los choques entre manifestantes y agentes federales