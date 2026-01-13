Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14

La Jornada 2 del Clausura 2026 entra de lleno en su primera semana de actividad doble y el miércoles 14 de enero concentra los reflectores con cinco partidos que pueden empezar a marcar tendencias en un torneo donde el margen de error es mínimo. Con apenas dos fechas disputadas, los equipos saben que sumar temprano evita presiones innecesarias más adelante y, en algunos casos, define el rumbo de proyectos que ya están bajo escrutinio.

La actividad del día comienza con Cruz Azul vs Atlas (17:00 horas), un duelo cargado de contexto. La Máquina disputará su primer partido como local fuera de la Ciudad de México, al instalarse en Puebla para este inicio de torneo. Tras un arranque con tropiezo, el conjunto celeste necesita una respuesta inmediata para no rezagarse. Enfrente aparece un Atlas que sigue en reconstrucción bajo la dirección de Diego Cocca, técnico que conoce bien la exigencia del club y que busca darle identidad a un plantel que aún no termina de asentarse.

A la misma hora, pero en el norte del país, se vivirá uno de los choques más atractivos de la jornada: Tigres vs Pumas (17:00 horas). El Volcán será escenario del enfrentamiento entre felinos universitarios con realidades opuestas. Tigres llega con confianza tras un debut sólido y con figuras que marcaron diferencia desde el primer partido. Pumas, en cambio, encara el duelo con presión acumulada desde el torneo anterior y con un margen de maniobra cada vez más reducido para su cuerpo técnico. Un resultado adverso podría encender alarmas muy temprano en la campaña.