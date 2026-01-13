Sheinbaum: Defensora de la soberanía

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, descartó este lunes que en México vaya a haber una intervención militar. Las declaraciones las hizo tras sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El republicano anunció, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que empezaría a realizar ataques terrestres contra los cárteles mexicanos, motivo por el que Sheinbaum solicitó hablar directamente con Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’