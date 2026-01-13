El programa de certificación en inglés dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles en México para el Mundial

Desde el anuncio que México será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), junto a Estados Unidos y Canadá, la fuerza laboral turística y los gobiernos han sumado esfuerzos para recibir a los millones de visitantes de todo el mundo.

A lo que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de México anunció este martes el lanzamiento del programa de formación en inglés destinado a los trabajadores del sector de la hotelería y restaurantero con miras al Mundial de fútbol de este año.

En el acto de presentación del programa ‘Habla Mundial’, organizada por el Centro de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), se explicó que todos los trabajadores de hoteles y restaurantes podrán participar en este curso de formación para certificar sus habilidades en el idioma inglés.

“Algo bien importante es que en los estados donde será el mundial solo serán tres; es decir, tres ciudades que son Guadalajara, Ciudad de México y Nuevo León, por lo que ahí esperamos que personas de las zonas circunvecinas también tomen este curso”, destacó el presidente de Canirac, Ignacio Alarcón.

Destacaron que cada restaurante podrían certificarse hasta cuatro personas, esto debido a que no todos tienen contacto directo con los consumidores. Señalaron que la capacitación y profesionalización del capital humano son pirales para fortalecer al sector restaurantero, por lo que esta iniciativa será fundamental para ofrecer un mejor servicio.

“Estoy seguro que esto le va a hacer un bien a la industria de restaurantes. Tenemos que estar preparados siempre para que los turistas se lleven un buen sabor de boca, para que vean que en México estamos a la altura de cualquier país del mundo y que nos podemos comunicar muy fácilmente con todo el turismo”, explicó Alarcón

En este sentido, puso en valor la industria hotelera como uno de los “grandes motores” económicos del país gracias a los 2.8 millones de empleos directos que genera, por lo que el programa ‘Habla Mundial’ es forma de estar “preparados al 100%” para atender a todos los visitantes, la “mayoría” de habla inglesa.

¿CÓMO SERÁN LAS CERTIFICACIONES?

El plan, diseñado por la plataforma Platzi y que concluirá con una evaluación en línea, para certificar el nivel de inglés adquirido, está orientado a mejorar la atención de los restaurantes a clientes extranjeros, enfocándose en situaciones reales a las que se podrán enfrentar los trabajadores de hotelería.

Con independencia del nivel de inglés, todos los trabajadores pueden participar para mejorar sus habilidades, así como los propios locales hoteleros, que serán reconocidos con un distintivo.

De acuerdo a la directora general de Ceneval, Carmen Enedina, esta preparación lingüística permitirá que el talento mexicano “sea reconocido a nivel mundial”.

Según sus cálculos, tan solo el 10% de los 5 millones de esta industria tienen conocimientos certificados oficialmente en inglés, lo que a su juicio evidencia la pertinencia del programa formativo de cara al Mundial de Fútbol.

Además, los impulsores afirmaron que un mejor nivel permite a los trabajadores estar mejor preparados y tener más probabilidades de lograr una mejor remuneración en sus respectivos desempeños.

EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

A la cita mundialista se prevé que acudan a México cerca cinco millones de turistas.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara acogerán en conjunto 13 de los 104 partidos de la vigésima tercera edición del Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, con la participación de selecciones de 48 países.

El Mundial comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio en Nueva York.

Las selecciones de México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural en el Estadio Azteca, el primer escenario que acoge tres ediciones del Mundial.

(Con información de EFE)