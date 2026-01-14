Arrestan a tres policías de Mexicali por presunta desaparición forzada de cuatro personas de Tijuana
La Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres policías municipales de Mexicali por su presunta implicación en un caso de desaparición forzada
Tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas originarias de Tijuana, quienes permanecen sin ser localizadas desde el año 2022, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).
Las detenciones se realizaron tras el cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas en el marco de una investigación ministerial relacionada con estos hechos.
CUMPLIMENTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA TRES POLICÍAS SEÑALADOS POR DESAPARICIÓN FORZADA
A través de sus redes sociales, la FGE dio a conocer la ejecución de las órdenes judiciales y el motivo de las detenciones:
“La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, dos suspendidos y uno en funciones, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas”.
“Los hechos se relacionan con la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrida en 2022”.
“La FGE refrenda su compromiso de investigar a fondo, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar el acceso a la justicia, siempre con respeto al debido proceso”.
UNO DE LOS POLICÍAS DETENIDO SE ENCONTRABA EN ACTIVO; LOS OTROS DOS, SUSPENDIDOS
La Fiscalía precisó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas este martes 13 de enero. Al momento de su captura, dos de los agentes se encontraban suspendidos de sus funciones y uno continuaba en activo.
Los detenidos fueron identificados como Hiram Sinhue “N”, Manuel Alberto “N” e Isaac Sergio “N”, quienes enfrentan acusaciones por el delito de desaparición forzada de personas.
Las detenciones fueron resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), tras el análisis de pruebas y datos recabados durante el proceso.
QUÉ SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE CUATRO HOMBRES TRAS SER DETENIDOS POR POLICÍAS DE MEXICALI
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2022, cuando cuatro personas del sexo masculino, originarias de Tijuana, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Mexicali.
Las víctimas circulaban sobre la carretera al Aeropuerto de Mexicali al momento de su detención.
“Desde ese momento, fue la última vez que se tuvo contacto con ellos, desconociéndose hasta la fecha su paradero”, señalaron las autoridades estatales.
Tras su captura, los tres agentes fueron informados de los motivos de su detención y de sus derechos constitucionales, conforme a lo establecido en la ley. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual será la encargada de determinar su situación jurídica.
La Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones continúan abiertas como parte de las acciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades conforme al marco legal vigente.