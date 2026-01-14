Arrestan a tres policías de Mexicali por presunta desaparición forzada de cuatro personas de Tijuana

Tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas originarias de Tijuana, quienes permanecen sin ser localizadas desde el año 2022, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Las detenciones se realizaron tras el cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas en el marco de una investigación ministerial relacionada con estos hechos.

CUMPLIMENTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA TRES POLICÍAS SEÑALADOS POR DESAPARICIÓN FORZADA

A través de sus redes sociales, la FGE dio a conocer la ejecución de las órdenes judiciales y el motivo de las detenciones:

“La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, dos suspendidos y uno en funciones, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas”.

“Los hechos se relacionan con la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrida en 2022”.

“La FGE refrenda su compromiso de investigar a fondo, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar el acceso a la justicia, siempre con respeto al debido proceso”.