Anne Hathaway recibe el título de ‘Leyenda Disney’ entre lágrimas y aplausos
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La actriz fue reconocida durante la D23 por su trayectoria y por personajes que marcaron su carrera, como ‘Mia Thermopolis’ y ‘Andy Sachs’
Rodeada de ovaciones, aplausos y muestras efusivas de cariño, Anne Hathaway subió al escenario de la D23 para recibir el título de ‘Leyenda Disney’, reconocimiento que la empresa otorga a las figuras que han hecho historia y contribuido con su talento.
Entre lágrimas y tratando de bromear con la audiencia, la estrella de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ se dijo afortunada por estar en el escenario y haber sido elegida para este homenaje.
“He llegado a pasar mi vida haciendo lo que amo, teniendo tantas aventuras en el camino, conociendo la alegría”, dijo para después dedicarle el momento a sus hijos y esposo, con quienes, dijo, es donde realmente es “feliz”.
“Esa película de ‘El Diario de una Princesa’ se convirtió en mi primer clásico Disney”, dijo emocionada al recordar el trabajo que realizó a los 17 años junto a la leyenda de Hollywood Julie Andrews.
En la charla con el público, no dejó de agradecer el papel de ‘Mia Thermopolis’ y su importancia en su carrera, mismo que la llevó a ser elegida como ‘Andy’ para ‘El Diablo Viste a la Moda’, junto a Meryl Streep.