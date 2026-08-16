Anne Hathaway recibe el título de ‘Leyenda Disney’ entre lágrimas y aplausos

Rodeada de ovaciones, aplausos y muestras efusivas de cariño, Anne Hathaway subió al escenario de la D23 para recibir el título de ‘Leyenda Disney’, reconocimiento que la empresa otorga a las figuras que han hecho historia y contribuido con su talento.

Entre lágrimas y tratando de bromear con la audiencia, la estrella de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ se dijo afortunada por estar en el escenario y haber sido elegida para este homenaje.

“He llegado a pasar mi vida haciendo lo que amo, teniendo tantas aventuras en el camino, conociendo la alegría”, dijo para después dedicarle el momento a sus hijos y esposo, con quienes, dijo, es donde realmente es “feliz”.