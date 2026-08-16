Anne Hathaway recibe el título de ‘Leyenda Disney’ entre lágrimas y aplausos

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Anne Hathaway recibe el título de ‘Leyenda Disney’ entre lágrimas y aplausos
    Carrera. Anne Hathaway recordó sus primeros años en Disney y la importancia que tuvo ‘El Diario de una Princesa’ en su trayectoria. FOTO: INTERNET

La actriz fue reconocida durante la D23 por su trayectoria y por personajes que marcaron su carrera, como ‘Mia Thermopolis’ y ‘Andy Sachs’

Rodeada de ovaciones, aplausos y muestras efusivas de cariño, Anne Hathaway subió al escenario de la D23 para recibir el título de ‘Leyenda Disney’, reconocimiento que la empresa otorga a las figuras que han hecho historia y contribuido con su talento.

Entre lágrimas y tratando de bromear con la audiencia, la estrella de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ se dijo afortunada por estar en el escenario y haber sido elegida para este homenaje.

“He llegado a pasar mi vida haciendo lo que amo, teniendo tantas aventuras en el camino, conociendo la alegría”, dijo para después dedicarle el momento a sus hijos y esposo, con quienes, dijo, es donde realmente es “feliz”.

“Esa película de ‘El Diario de una Princesa’ se convirtió en mi primer clásico Disney”, dijo emocionada al recordar el trabajo que realizó a los 17 años junto a la leyenda de Hollywood Julie Andrews.

https://vanguardia.com.mx/show/pati-chapoy-enfrenta-abucheos-durante-concierto-de-cristian-castro-en-el-auditorio-nacional-BP22871716

En la charla con el público, no dejó de agradecer el papel de ‘Mia Thermopolis’ y su importancia en su carrera, mismo que la llevó a ser elegida como ‘Andy’ para ‘El Diablo Viste a la Moda’, junto a Meryl Streep.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Disney+
Espectáculos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Anne Hathaway

Organizaciones


Disney

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
“Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es bienestar, el bienestar del pueblo”, dijo en Ciudad Madero, Tamaulipas.

‘No habría bienestar ni derechos para el pueblo sin soberanía de México’, asegura Sheinbaum
En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales.

INE despide a 836 previo a elección en 2027
Los rescatistas distribuyen paquetes de alimentos a los equipos de rescate y voluntarios que buscan entre los escombros cuatro días después del terremoto.

Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes
Jóvenes saltillenses demostraron su talento y creatividad durante el torneo de Freestyle “Por Amor a Saltillo”.

Freestyle reúne a jóvenes talentos durante el Mes de la Juventud en Saltillo
Jóvenes de Piedras Negras participaron en la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026.

Jóvenes de Piedras Negras, Coahuila, compiten por el reconocimiento municipal 2026
Estudiantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, iniciarán clases el próximo 24 de agosto.

Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026?
Talento. El público japonés recibió al cantante mexicano durante su presentación en uno de los escenarios internacionales de Summer Sonic.

Carín León conquista Japón y hace historia en el Summer Sonic de Tokio
Tras ganar el Clásico del Norte, Valkirias viajará a Ciudad de México para enfrentar a Vipers en la Jornada 5.

LIFFEN 2026: Valkirias vence 57-6 a Wolfpack y gana el Clásico del Norte en Saltillo