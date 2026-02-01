Ariana Grande, Cynthia Erivo y las KPop Demon Hunters brillan en los Grammy 2026

/ 1 febrero 2026
    Ariana Grande, Cynthia Erivo y las KPop Demon Hunters brillan en los Grammy 2026
    Las mujeres han destacado en esta entrega delos Grammy. FOTO: ESPECIAL.

Los temas de las películas ‘Wicked’ y ‘KPop Demon Hunters’ destacaron en esta ceremonia a lo mejor de la música actual

En una noche que celebra a lo mejor de la música internacional dos películas protagonizadas por mujeres resultaron ganadoras de uno de los más codiciados premios en la industria: Los Grammy.

Este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, destacó la victoria de “KPop Demon Hunters”, la popular película que Netflix rescató de Sony, así como la de Ariana Grande y Cynthia Erivo por su trabajo en “Wicked”.

El éxito “Golden” —tema de “KPop Demon Hunters”— ganó como Mejor Canción Escrita para Medios Visuales”, un hito en la historia de los Grammy al convertirse en el primero otorgado a un acto de K-pop.

Además, Grande y Erivo cosecharon otro triunfo en la vida de la adaptación del popular musical de Broadway con el premio Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo por su versión de “Defying Gravity” de “Wicked”, categoría en la que también compitieron con “Golden” pero fueron ellas quienes se llevaron el reconocimiento.

TE PUEDE INTERESAR: ¡De Sabrina Carpenter, Rosé, hasta Lady Gaga! Domina el brillo y la elegancia en la alfombra roja de los Grammys 2026

Mientras tanto la gala continúa y algunos de los premios y las presentaciones más esperadas están por llevarse a cabo.

Mauro Marines

Mauro Marines

