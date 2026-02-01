Ariana Grande, Cynthia Erivo y las KPop Demon Hunters brillan en los Grammy 2026

En una noche que celebra a lo mejor de la música internacional dos películas protagonizadas por mujeres resultaron ganadoras de uno de los más codiciados premios en la industria: Los Grammy.

Este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, destacó la victoria de “KPop Demon Hunters”, la popular película que Netflix rescató de Sony, así como la de Ariana Grande y Cynthia Erivo por su trabajo en “Wicked”.