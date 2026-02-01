¡De Sabrina Carpenter, Rosé, hasta Lady Gaga! Domina el brillo y la elegancia en la alfombra roja de los Grammys 2026

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.