¡De Sabrina Carpenter, Rosé, hasta Lady Gaga! Domina el brillo y la elegancia en la alfombra roja de los Grammys 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 1 febrero 2026
    ¡De Sabrina Carpenter, Rosé, hasta Lady Gaga! Domina el brillo y la elegancia en la alfombra roja de los Grammys 2026
    Brillo. Las estrellas de la música se apoderaron de las redes sociales, la transmisión y más no sólo por su llegada al evento. FOTOS: AP

Una vez más las celebridades eligieron a sus casa de moda favorita para llamar la atención y consolidarse en el evento más importante de la música

Las estrellas nominadas a los Premios Grammy acudieron al llamado del glamour y demostraron ser las estrellas que dan brillo desde su música y desde su apariencia con los looks y estilo en este tipo de eventos. ¿Cuál fue tu favorita?

En la que es su primera gala de los Grammy, la cantante surcoreana-americana lució un elegante vestido violeta de Thom Browne.

Miley Cyrus apostó por una imagen poderosa y sofisticada al llegar a los Grammys 2026, con un estilismo de inspiración rock que combinó cuero negro, guantes y gafas oscuras.

En su segundo año en la entrega de premios, Doechii llegó a la alfombra roja luciendo un vestido original de Roberto Cavalli, en atractivos colores naranja y púrpura.

Rosé llegó por primera vez a los Grammy con 3 nominaciones, gracias a su tema APT junto a Bruno Mars y su paso por la alfombra roja no pasó desapercibido al portar un hermoso vestido negro con color beige de la firma Giambattista Valli Couture.

TE PUEDE INTERESAR: México brilla en los Grammy 2026: Natalia Lafourcade y Carín León encabezan la lista de ganadores

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral
Alfombra Roja

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Lady Gaga

Organizaciones


HBO Max

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado
Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros.

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB

No pasarás

No pasarás
Favoritos. Natalia Lafourcade reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español.

México brilla en los Grammy 2026: Natalia Lafourcade y Carín León encabezan la lista de ganadores
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Anticipan que su discusión en el Pleno del Senado de la República podría darse en breve.

Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’
Sergio Canales es ya un símbolo en los Rayados del Monterrey y por eso muchos consideran que tiene bien ganado su jugoso sueldo.

Danza de los millones: Sergio Canales es el que más dinero gana en la Liga MX
Este domingo 1 de febrero, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) abre el primer periodo de postulaciones de 2026, con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro este 1 de febrero y recibir 9 mil 582 pesos