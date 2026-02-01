¡De Sabrina Carpenter, Rosé, hasta Lady Gaga! Domina el brillo y la elegancia en la alfombra roja de los Grammys 2026
Una vez más las celebridades eligieron a sus casa de moda favorita para llamar la atención y consolidarse en el evento más importante de la música
Las estrellas nominadas a los Premios Grammy acudieron al llamado del glamour y demostraron ser las estrellas que dan brillo desde su música y desde su apariencia con los looks y estilo en este tipo de eventos. ¿Cuál fue tu favorita?
En la que es su primera gala de los Grammy, la cantante surcoreana-americana lució un elegante vestido violeta de Thom Browne.
Miley Cyrus apostó por una imagen poderosa y sofisticada al llegar a los Grammys 2026, con un estilismo de inspiración rock que combinó cuero negro, guantes y gafas oscuras.
En su segundo año en la entrega de premios, Doechii llegó a la alfombra roja luciendo un vestido original de Roberto Cavalli, en atractivos colores naranja y púrpura.
Rosé llegó por primera vez a los Grammy con 3 nominaciones, gracias a su tema APT junto a Bruno Mars y su paso por la alfombra roja no pasó desapercibido al portar un hermoso vestido negro con color beige de la firma Giambattista Valli Couture.
