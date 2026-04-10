Arranca Coachella 2026: horarios, artistas y cómo seguir el festival en vivo

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/ 10 abril 2026
    Arranca Coachella 2026: horarios, artistas y cómo seguir el festival en vivo
    Evento. El festival reúne a artistas internacionales y propuestas emergentes en uno de los escenarios musicales más importantes del mundo. FOTO: ARCHIVO/ ESPECIAL

El festival podrá verse gratis en YouTube con transmisiones simultáneas y repetición de los conciertos más esperados

La emoción y la espera por la nueva edición de Coachella terminan este viernes con el arranque del primer fin de semana, en donde la cultura, la música, la moda y la fiesta se reúnen en Indio, California.

Este año, el evento es encabezado cada día por figuras musicales vigentes que se mantienen en la preferencia del público a nivel mundial. Por ello, este viernes Sabrina Carpenter será quien cierre la noche.

Para el segundo día, Justin Bieber subirá al escenario principal como parte de su regreso especial a los shows en vivo, tras su participación en los más recientes Grammy. Karol G será la encargada de encabezar la jornada del domingo con su talento latino.

¿DÓNDE VER COACHELLA?

Los shows comenzarán la tarde del viernes en los siete canales que el festival preparó en YouTube para la edición de este año. De nueva cuenta, los momentos tendrán repetición para quienes se pierdan a sus artistas favoritos.

Por ejemplo, este mismo viernes Carpenter saldrá a escena a las 10:05 pm (tiempo de la Ciudad de México). Mientras que Disclosure se presentará a las 11:35 pm y el DJ Anyma a la 1:00 horas del sábado.

La jornada del sábado contará con artistas como The Strokes en el escenario principal, quienes se presentarán a las 10:00 pm (tiempo de México), y Morat con show a las 11:10 pm en el escenario Gobi. El cierre será con Justin Bieber a las 12:25 am del domingo 12 de abril.

Karol G se presentará el domingo a las 10:55 pm en el escenario principal. Ese mismo día también subirán al escenario Foster The People, Major Lazer, entre otros.

MEXICANOS EN COACHELLA

Este viernes 10 y 17 de abril se presentará la dupla mexicana Cachirula & Loojan, conocida por su propuesta dentro del emergente género “reguetón mexa”.

La agrupación estará en el escenario Sonora con su show a las 9:25 pm (tiempo del centro de México).

https://vanguardia.com.mx/show/la-boda-del-ano-revelan-la-nueva-fecha-para-la-boda-de-taylor-swift-y-travis-kelce-JD19926492

Mientras que el domingo, RØZ se presentará en el escenario Sonora a las 7:40 pm para demostrar su talento.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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