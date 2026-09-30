$!‘A los 30’s’: Una comedia de reencuentro para millenials llega a Saltillo

Los 80’s no fueron hace 20 años, esos fueron los 2000, una época de pop-rock, emo, CD’s y Metroflog, que ahora los millenials podrán revivir en la obra de teatro “A los 30’s”, una comedia de reencuentros para quienes vivieron su adolescencia con el cambio de milenio. Dirigida y escrita por Omar Badillo, con la codirección de José Luis Zamora, se trata de una nueva producción de la compañía de Ramos Arizpe Alepoú Teatro, con un elenco que busca representar la diversidad de un grupo de amigos dosmilero. Después de su debut con la obra “La espera” que aborda la problemática de las personas desaparecidas, Alepoú busco relajar el tono con su siguiente montaje, planteando ahora un divertido reencuentro de amigos de secundaria, 15 años después de egresar, entre poses, promesas y secretos.

“Muchos se han dejado de ver, otros ya tienen familia, algunos ya cumplieron su sueños, la mayoría quiere mostrar su mejor versión ante los demás. Y durante la noche se empiezan a caer todas estas máscaras”, explicó el director para VANGUARDIA. La obra toma como ejemplo otras comedias de este tipo como “Sugars” —donde actuó el codirector, José Luis Zamora— y “Sin tapujos ni calzones”, que se han presentado con éxito en Saltillo los últimos años. Pero donde ambas presentan a grupos de amigos unisex, acá los 10 personajes muestran un abanico mucho más amplio de personalidades y ambiciones.

“Cuando yo estaba en la secundaria mi grupo de amigos no era solamente de hombres, era muy mixto. Cada uno teníamos estas ideas diferentes, nos complementábamos en diferentes cosas, y me pareció interesante plantearlo así, con un grupo mixto de amigos y explorar cómo era la juventud de hace 15 años”, señaló. Para Badillo también representó un reto de dirigir un monólogo a estar ahora al frente de un elenco tan grande, pero el talento de Ramos Arizpe que lo integra ha hecho posible este montaje.

“Los 2000 ya se están volviendo los nuevos 80’s y las obras de este tipo están más enfocadas en personas de 40 o 50 años, y de pronto me estoy dando cuenta que hay una adultez que no está representada y para acercarles al teatro”, compartió. El elenco está integrado por Alejandro González, Scarlet Vidal, Izzye, Gabriel Samsae, Armando Bustos, Mel González, Omar Badillo, Benjamín Martínez, Gaby González y Ray Sutcliff. Viejos galanes, nuevas parejas, salidas del clóset, transiciones de género, canciones de la época y más sorpresas se revelarán en “A los 30’s” los días 15 y 21 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Garnica. La entrada tiene un costo de recuperación de 150 pesos y los boletos se pueden reservar al WhatsApp 871 961 6044.

Temas

Comedia Teatro

Localizaciones

Saltillo

