Abren registro en Coahuila para formar nuevos promotores de lectura comunitaria

Artes
/ 13 enero 2026
    Abren registro en Coahuila para formar nuevos promotores de lectura comunitaria

Buscan formar nuevos voluntarios para promover el hábito de la lectura en comunidades del estado

La Secretaría de Cultura de Coahuila, en conjunto con el Fondo de Cultura Económica y la UAM Xochimilco, lanzó oficialmente la convocatoria 2026 para el Diplomado en Mediación Lectora, dirigido a ciudadanos interesados en el fomento a la lectura.

El programa busca capacitar a voluntarios para que actúen como enlaces comunitarios, compartiendo textos y narraciones que fortalezcan el tejido social. Los interesados tienen a partir de hoy y hasta el próximo 6 de marzo para realizar su registro.

Al respecto, la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana, destacó que esta formación profesional es clave para el desarrollo social. “Formar mediadoras y mediadores de lectura es apostar por comunidades más sensibles, críticas y solidarias”, señaló la funcionaria estatal.

$!Abren registro en Coahuila para formar nuevos promotores de lectura comunitaria

Quintana subrayó que este esfuerzo institucional busca generar espacios seguros de convivencia a través de los libros. “La lectura por placer abre caminos de diálogo, acompañamiento y libertad, y nos permite llegar a niños y jóvenes”, puntualizó la secretaria.

La convocatoria está abierta a jubilados, estudiantes, docentes y promotores culturales mayores de 18 años. El único requisito fundamental es tener un compromiso social y la disposición para motivar el gusto por los libros en sus entornos cercanos.

El diplomado se impartirá de manera virtual con una duración de un año, dividido en cinco módulos formativos. Esta modalidad permite que personas de todas las regiones de Coahuila puedan integrarse a la red estatal de mediadores sin necesidad de trasladarse.

Los egresados del programa se integrarán al Programa Nacional Salas de Lectura, fortaleciendo la presencia de estos espacios en el estado. El año pasado, esta iniciativa logró incorporar a 30 nuevos mediadores voluntarios en toda la entidad.

Para inscribirse, los aspirantes deben residir en Coahuila y presentar una propuesta de comunidad lectora en media cuartilla. La documentación puede enviarse al correo programafomentolectura@gmail.com o entregarse físicamente en la Dirección de Cultura Escrita en Saltillo.

La formación cuenta con validez oficial por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y las clases iniciarán en abril. Con esto, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de facilitar el acceso al libro y la participación ciudadana.

Temas


Cultura

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

