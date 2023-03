Amazon México y la Secretaría de Cultura invitan al Premio Primera Novela 2023

“Siempre es muy importante apoyar a las y los escritores, porque todos sabemos lo difícil que es empezar. Quienes hemos escrito alguna vez sabemos que el primero es el más difícil, no siempre es sencillo encontrar quién nos quiera publicar [...] No cualquiera ve a quienes están comenzando y que pueden llegar a ser grandes escritores. No hay que olvidar que hasta García Márquez empezó publicando su primera novela, antes de que nadie lo conociera”, dijo Rodrigo Borja Torres, Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.

Las bases, que también estipulan que no podrán participar publicaciones exclusivamente digitales o en sellos de autopublicación o co-edición, se pueden consultar en el sitio web www.primeranovela.com.

José Zazueta, director de la categoría libros de Amazon México recordó que “Amazon nació hace más de 25 años como una tienda de libros y al convocar el Premio Primera Novela nos hace reforzar nuestro compromiso de acercar millones de lectores con libros de todo el mundo”.