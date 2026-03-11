$!Museo de Artes Gráficas celebra su aniversario 14 con dos exposiciones de grabado

El Museo de Artes Gráficas cumple este mes de marzo 14 años de ininterrumpida labor a favor de la creación coahuilense y lo hizo con la inauguración de dos exposiciones de artistas locales que fue realizada en sus propias instalaciones. Se trata de las muestras “Fluir con el paisaje. Emoción en movimiento” de Maye Elizondo y “Transitoriedad” de Eleazar Montejano, integradas por piezas que ambos artistas trabajaron en el taller Elena Huerta de esta institución.

Durante el evento inaugural —donde el maestro Montejano rifó una pieza de su autoría entre los asistentes— el director del MAG y director de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura, Ramiro Rivera, agradeció el apoyo constante a la comunidad que se ha formado en torno a este espacio.

“Estas dos exposiciones son producto de estas residencias que tenemos de manera fija, en la que invitamos a los artistas a que desarrollen sus propuestas. El trabajo en el taller es largo, cuyos frutos no se ven de un día para otro. En un sistema en el que nos exigen números y resultados inmediatos, la presencia de la gráfica es una muestra de esta resistencia”, expresó Rivera.

La primera de las exposiciones en inaugurarse fue la de Elizondo, ubicada al fondo del pasillo central del MAG. La serie de grabados en linóleo con placa perdida —lo que le permite aplicar color de manera especial— está inspirada en el oleaje del mar y el flujo del agua, elementos que responden a un momento crucial en la vida de la artista.

“La naturaleza fue el eje principal para cambios importantes en mi vida, sobre todo el mar, por eso gran parte de la serie es el lenguaje de la olas, el transitar, y cómo esta impermanencia del entorno se refleja en los seres humanos”, expresó la artista, quien también leyó un poema ligado a estas mismas emociones durante la ceremonia oficial.

En la galería del mezzanine se encuentra la propuesta de Montejano, que desde técnicas como el aguafuerte, aguatinta y la punta de plata presenta motivos y escenas alusivas a lo efímero, lo pasajero, ideas con las que él ha trabajado a lo largo del último año fascinado por su potencial expresivo.