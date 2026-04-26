‘Arrullo de Sal’ se presenta en la FIL Coahuila con un poema didáctico para bebés

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este domingo 26 de abril en el Salón de la Poesía para la Niñez y Adolescencia, en punto de las 11:00 horas, se realizó la lectura de poemas didácticos por parte de ‘Arrullo de Sal’. A través de esta dinámica, se planificó un espacio de exploración poética diseñado para la primera infancia que se enfoca en acercar la poesía desde lo sensorial y emocional, utilizando juegos sonoros, cuentos y elementos lúdicos.

Durante la presentación, se mencionaron algunos de los beneficios que tiene la estimulación temprana con poesía para los bebés, como despertar su curiosidad y creatividad. En la lectura participaron Mafer Ocampo y Thiasol Sánchez, quienes pidieron a los padres de familia participar en la actividad, acercándose e interactuando con el material diseñado para la dinámica.

El poema seleccionado fue ‘Tengo una ballena en mi ojo’ en voz de Thiasol Sánchez. En la lectura se realizaron distintas interacciones con los bebés, quienes jugaron con distintas formas y texturas en telas, plumas e instrumentos musicales que tocaban sonidos suaves. Para finalizar, se agradeció al Gobierno del Estado y a la FIL Coahuila por el espacio, de igual manera a los presentes, a quienes se invitó a sus próximas actividades.

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