‘Arrullo de Sal’ se presenta en la FIL Coahuila con un poema didáctico para bebés

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Artes
/ 26 abril 2026
    ‘Arrullo de Sal’ se presenta en la FIL Coahuila con un poema didáctico para bebés
    Se realizó la lectura de poemas didácticos por parte de ‘Arrullo de Sal’. VANGUARDIA

En la lectura se realizaron distintas interacciones con los bebés, quienes jugaron con distintas formas y texturas, estimulando su curiosidad

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este domingo 26 de abril en el Salón de la Poesía para la Niñez y Adolescencia, en punto de las 11:00 horas, se realizó la lectura de poemas didácticos por parte de ‘Arrullo de Sal’.

A través de esta dinámica, se planificó un espacio de exploración poética diseñado para la primera infancia que se enfoca en acercar la poesía desde lo sensorial y emocional, utilizando juegos sonoros, cuentos y elementos lúdicos.

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$!Se planificó un espacio de exploración poética diseñado para la primera infancia.
Se planificó un espacio de exploración poética diseñado para la primera infancia. VANGUARDIA

Durante la presentación, se mencionaron algunos de los beneficios que tiene la estimulación temprana con poesía para los bebés, como despertar su curiosidad y creatividad.

En la lectura participaron Mafer Ocampo y Thiasol Sánchez, quienes pidieron a los padres de familia participar en la actividad, acercándose e interactuando con el material diseñado para la dinámica.

$!En la lectura participaron Mafer Ocampo y Thiasol Sánchez.
En la lectura participaron Mafer Ocampo y Thiasol Sánchez. VANGUARDIA

El poema seleccionado fue ‘Tengo una ballena en mi ojo’ en voz de Thiasol Sánchez. En la lectura se realizaron distintas interacciones con los bebés, quienes jugaron con distintas formas y texturas en telas, plumas e instrumentos musicales que tocaban sonidos suaves.

Para finalizar, se agradeció al Gobierno del Estado y a la FIL Coahuila por el espacio, de igual manera a los presentes, a quienes se invitó a sus próximas actividades.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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