De la tragedia ambiental a la sátira fílmica: Los cortos que cautivaron al público en la FILC 2026

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Artes
/ 26 abril 2026
    De la tragedia ambiental a la sátira fílmica: Los cortos que cautivaron al público en la FILC 2026
    Epic Film Institute y Universidad Carolina presentaron los cortometrajes de sus alumnos en la FILC 2026. VANGUARDIA | Omar Saucedo

El Epic Film Institute y la Universidad Carolina presentaron los cortometrajes ‘Entre cenizas y montañas’ y ‘Martini shot’

A las 17:30 horas del pasado 24 de abril se llevó a cabo la proyección de dos cortometrajes como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, que se encuentra instalada el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Campus Arteaga.

Para la demostración, se proyectaron dos obras. Una llamada ‘Entre cenizas y montañas’, dirigida por Diego Mendoza; y la segunda fue ‘Martini shot’, dirigida por Hugo Buruato. Ambos filmes son parte de Epic Film Institute en alianza con la Universidad Carolina.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/thiasol-sanchez-juega-con-la-palabra-como-una-nina-con-sus-cubos-AG20261274
$!Equipo de dirección y producción de ‘Martini shot’.
Equipo de dirección y producción de ‘Martini shot’. VANGUARDIA | Omar Saucedo

Con mensajes muy diferentes, ambos cortometrajes sacaron risas, sorpresas y preocupaciones a las personas que asistieron como espectadores.

‘ENTRE CENIZAS Y MONTAÑAS’

Se trató de un documental filmado en distintos lugares de la sierra de Arteaga, que cuenta lo bonito de los paisajes, la infinita naturaleza, pero también nos abre los ojos a una verdad cruda: los incendios que han arrasado con ecosistemas.

$!’Entre cenizas y montañas’ fue dirigido por Diego Mendoza.
’Entre cenizas y montañas’ fue dirigido por Diego Mendoza. VANGUARDIA | Omar Saucedo

El director Diego Mendoza aprovechó para hacer un llamado a las nuevas generaciones y a los jóvenes para que observen y actúen ante estas catástrofes: “este es nuestro mundo, es lo que nos queda, y pues cuídalo”.

‘MARTINI SHOT’

En cambio, esta obra de Hugo Buruato cuenta la historia detrás del rodaje de una película, en la que sucede un verdadero giro: la muerte de su protagonista (Joshua Okamoto). A partir de entonces surge un enredo entre el equipo de filmación y una actriz, quien tenía una aventura con el director.

$!’Martini shot’ fue dirigido por Hugo Buruato.
’Martini shot’ fue dirigido por Hugo Buruato. VANGUARDIA | Omar Saucedo

Sin embargo, al final del corto, se revela que todo fue parte de una actuación. Si bien pudiera parecer un poco rebuscado, la verdad es que se trata de un corto que te mantendrá entretenido con los giros a la trama.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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