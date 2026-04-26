De la tragedia ambiental a la sátira fílmica: Los cortos que cautivaron al público en la FILC 2026

A las 17:30 horas del pasado 24 de abril se llevó a cabo la proyección de dos cortometrajes como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, que se encuentra instalada el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Campus Arteaga. Para la demostración, se proyectaron dos obras. Una llamada ‘Entre cenizas y montañas’, dirigida por Diego Mendoza; y la segunda fue ‘Martini shot’, dirigida por Hugo Buruato. Ambos filmes son parte de Epic Film Institute en alianza con la Universidad Carolina.

Con mensajes muy diferentes, ambos cortometrajes sacaron risas, sorpresas y preocupaciones a las personas que asistieron como espectadores. ‘ENTRE CENIZAS Y MONTAÑAS’ Se trató de un documental filmado en distintos lugares de la sierra de Arteaga, que cuenta lo bonito de los paisajes, la infinita naturaleza, pero también nos abre los ojos a una verdad cruda: los incendios que han arrasado con ecosistemas.

El director Diego Mendoza aprovechó para hacer un llamado a las nuevas generaciones y a los jóvenes para que observen y actúen ante estas catástrofes: “este es nuestro mundo, es lo que nos queda, y pues cuídalo”. ‘MARTINI SHOT’ En cambio, esta obra de Hugo Buruato cuenta la historia detrás del rodaje de una película, en la que sucede un verdadero giro: la muerte de su protagonista (Joshua Okamoto). A partir de entonces surge un enredo entre el equipo de filmación y una actriz, quien tenía una aventura con el director.

Sin embargo, al final del corto, se revela que todo fue parte de una actuación. Si bien pudiera parecer un poco rebuscado, la verdad es que se trata de un corto que te mantendrá entretenido con los giros a la trama.

Publicidad