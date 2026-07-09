Arte, deporte y ciencia convergen en la exposición ‘La Asociación’, inaugurada en Monterrey

Un proyecto que indaga entre el arte, el deporte de alto rendimiento y la ciencia permitió dar vida a la exposición “La Asociación” del artista mexicano Jaime Ruiz Martínez que se presenta en Science Gallery Monterrey, en el edificio Expedition FEMSA dentro del Distrito de Innovación del Tecnológico de Monterrey. La propuesta comisionada por la Colección FEMSA explora la competencia, la colaboración y las formas alternativas de aprendizaje en un proyecto de investigación y un laboratorio participativo al que fueron convocados 18 artistas de diferentes disciplinas. Este jueves se realizó el recorrido para medios por la exposición, el cual estuvo encabezado por el propio artista, así como el curador Beto Díaz Suárez, quienes explicaron que para el proyecto se conformó una Selección Nacional de Artes Visuales ficticia en la que los convocados participaron en pruebas psicológicas, neurológicas y físicas para integrar un equipo nombrado “onceideal”.

“Hacer este proyecto aquí en Monterrey para mí es muy especial porque es un proyecto que hemos estado platicando durante casi un año, que hemos creado como una complicidad muy interesante con muchas personas”, dijo Ruiz Martínez Por otro lado, confesó que lo inspiró mucho el desaparecido artista plástico Francisco Toledo (1940-2019), quien realizó en Monterrey la obra monumental “La Lagartera”. “De alguna manera también representa como las entidades humanas y no humanas, confluyen en un mismo lugar; para mí es muy importante esta pieza porque básicamente tiene una relación con ese discurso, pero en términos sociales. El título La Asociación digamos que es un detonante hacia indagar como este proyecto es una asociación de asociaciones y como conectar personas puede ser objeto artístico”, explicó.

Mencionó que se reunió a 18 artistas a los que se les sacó del contexto habitual en el cual se desempeñan y se realizó un “entrecruce” entre neurociencias, arte y deporte. “Las asociaciones que a mí me interesa destacar del proyecto por un lado son los modelos de competencia y los modelos de convivencia que hay en el arte contemporáneo que son bastante particulares. Los modelos de intimidación y de crear intimidad que para mí también son interesantes”, expuso. Por su parte, Miguel González Virgen, director de Science Gallery Monterrey, expuso que este espacio está dedicado a generar un encuentro entre el arte y las ciencias para generar perspectivas diferentes.

“Con este espíritu hemos invitado al artista Javier Ruiz Martínez a crear un proyecto desde la perspectiva del arte y también el trabajo en colaboración con una iniciativa aquí del Expedition toca descubrir e investigar como la actividad del artista puede ser también una actividad competitiva que puede ser medida con parámetros similares con los que se miden la actividad de alta competitividad. en el deporte”, mencionó. Díaz Suárez citó que el proyecto es de cierta forma una continuidad de la pieza que el expositor realizó para la 15 Bienal FEMSA. “Tuvimos la oportunidad de que este proyecto se desarrollara en el Estadio de Borregos, de esta forma el proyecto entra cruzando arte, ciencia y deporte”, reveló. La investigación para “La Asociación” se desarrolló en colaboración con especialistas en Medicina del Deporte del Tecnológico de Monterrey y el Behavioral Research Lab, a través de la Iniciativa de Artes de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD). Dentro del proyecto se uso un sistema de electroencefalografía de 256 canales, una tecnología de investigación poco común en México que permitió recabar y analizar la actividad cerebral de los 18 artistas durante las pruebas. La exposición está integrada por videos, imágenes, diagramas e instalaciones interactivas y está disponible para poder ser apreciada por toda la comunidad, hasta el próximo 27 de octubre en el mencionado espacio que es de acceso público.

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