$!Artistas de saltillo deslumbraron con su música en Loop Concert Bar como parte de la FINA 449

El 449 aniversario de nuestra ciudad a través del Festival Internacional de Artes de Saltillo se ha destacado por la presentación de sus talentos locales y artistas emergentes. Por este motivo se realizó el evento “Make Some Noise” en donde se presentaron distintos géneros musicales: punk, pop, rock, este domingo 21 de junio a las 19:00 horas en Loop Concert Bar ubicado en Blvd. Valdés Sanchez 520, en la colonia Topochico.

En el evento se encontraban amigos y familiares de los participantes así como fans que estaban tomando fotografías y videos de la noche. El primer artista al subir al escenario en la noche fue “Saku “ quien al estilo Punk interpretó varios covers de grupos del mismo género, empezando con “The Anthem” del grupo Good Charlotte, seguido por canciones de su autoría e invitando a los presentes acercarse al escenario a saltar y cantar. “Se agradece a las personas que se toman el tiempo a conocer talento local”, expresó el cantante.

Andrea Ledezma fue la segunda artista en subir al escenario entre aplausos y gritos de emoción del público, inició su presentación interpretando un cover del cantante Alejandro Sanz con la canción “Corazón Partío”. La artista además de covers también interpretó canciones de su autoría como “Ya no te ama” quien explicó a los presentes que fue su primera canción dirigida a su primer ruptura amorosa adolescente.

“No sabía que con los años se vuelve peor, te duele más el corazón”, expresó Andrea. Para cerrar la noche fue el turno de “Maxim Volpe” que estuvo interpretando canciones al estilo rock. Te invitamos a revisar la cartelera oficial de la FINA 2026 para más información y las páginas oficiales del Instituto de Cultura Saltillo @imcsaltillo.

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