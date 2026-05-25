$!Artistas escénicos de Coahuila co-producirán una obra con la Compañía Nacional de Teatro

“En compañía de la Compañía” es un programa que la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas y Artes y Literatura lanzó desde hace unos años para llevar su experiencia a los estados de manera puntual y este 2026 una agrupación coahuilense será la beneficiada. Luz del Norte, dirigida por Mabel Garza Blackaller, co-producirá con la CNT la obra “Reflejos de Ella” de Fernanda del Monte, un montaje que contará con un elenco totalmente coahuilense pero recibirá el apoyo técnico y producción de los talentos de la CNT. El programa, que funciona por invitación directa, incluyó a la compañía local a inicios de abril, solicitando la entrega de un proyecto de trabajo que ya fue avalado por los directivos de la Nacional y ya empezó su proceso de montaje.

“A raíz de un profundo interés de la Compañía Nacional de Teatro de dialogar con las poéticas, políticas, modelos de producción y metodologías de trabajo de otras compañías en el interior del país, además de colaborar con la descentralización de la producción artística hemos decidido continuar con el programa ‘En compañía de la Compañía’”, reza la carta con la que Luz del Norte fue invitada a participar. Garza Blackaller adjudica este interés particular de la CNT en el trabajo de su equipo a las presentaciones con cupo lleno que realizaron en 2025 de la obra “El día que pisamos la luna” de Nancy Cárdenas, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

“Ellos te dan una cantidad de dinero y en el caso de que así lo quisiéramos la residencia de uno o a tres actores o actrices del elenco estable de la Compañía”, compartió la directora a medios. Ellos eligieron trabajar con un talento actoral local —“eso nos sobra”, dijeron— pero recibirán el apoyo de Anabel Gutiérrez en el diseño de escenografía, Violeta Hernández en el diseño de iluminación, Libertad Mardel en el diseño de vestuario, Irene Repeto en la coreografía escénica y el alemán Hans-Thies Lehman como asesor de teatro posdramático. A ellos se sumarán otros coahuilenses como Alejandro Reyes-Valdés en la composición musical para la escena, con la participación de las soprano Cintli y Natasha Cruz, así como la asesoría en artes visuales de Ramiro Rivera y Sergio Castillo. Un reencuentro con Sor Juana Si bien la CNT aboga porque se monten textos originales y creados por los artistas de los estados, Garza encontró en el trabajo de Del Monte la obra ideal para montarse en estas condiciones y con el proyecto convenció a los co-productores de darle luz verde.

“Fernanda del Monte es una escritora especial [...] Es teatro posdramático, la primera vez que la leí le dije que se me hacía difícil montarla pero ella me dijo que era normal, porque yo había hecho puro teatro dramático”, y explicó que “el teatro se abre al cruce de diferentes medios, el texto es solo una parte, las artes visuales son importantes, la música experimental y en el teatro dramático el peso está en el texto”. Esta obra les permite también reencontrarse con la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, tras montar su comedia de enredos “Los empeños de una casa” en 2019.

“Fernanda no solo imagina desde el presente onírico a una Sor Juana atravesada por el desasosiego, la disidencia y un irrevocable afán por el reconocimiento, recrea además temas que casi 400 años después posee una profunda resonancia en la actualidad: esclavitud, racismo, comercio injusto, guerras, oscurantismo, ignorancia, vacuidad, angustia de vivir, ansiedad, discriminación. Extrapolar esta temática a un siglo 21 herido por estos asuntos fue una delas razones por las cuales escogimos este singular texto que se inscribe dentro de los cánones del teatro contemporáneo”, agregó. El elenco estará integrado a su vez por Luis Saldaña, Rebeca Campos, Victoria López, Juan Antonio Villarreal y Juliana Pugliese, quienes reconocen la dificultad de enfrentarse a un texto que deja fuera consideraciones como el desarrollo de personaje o una cronología convencional, en favor de una puesta que involucre al público con todos los elementos de la escena y acerque su mensaje de manera mucho más visceral y emocional.