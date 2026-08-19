Artistas saltillenses se unen en la exposición colectiva “No nos pudimos poner de acuerdo”

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La muestra es presentada por Montserrat Cerda, Liliana Quilantán y Narda González, quienes invitan a los saltillenses ver las distintas formas, colores y texturas del arte, a través de tres lentes distintos

La inauguración de la exposición colectiva “No nos pudimos poner de acuerdo” se llevó a cabo este viernes 7 de agosto en la Casa de la Cultura a las 19:00 horas, presentadas por las artistas Montserrat Cerda, Liliana Quilantán y Narda González las cuales son integrantes del colectivo “Mujeres Leyenda”, y en esta ocasión se unen para explorar de forma individual cada uno de sus mundos, naciendo desde las diferencias del pensamiento de las artistas, en donde encontraron el arte como forma de diálogo, enfocadas desde la mirada de cada una.

Cada artista se encuentra en un momento particular de su vida y de su trayectoria artística. Sin embargo, aquello que en un inicio parecía una diferencia terminó convirtiéndose en la mayor fortaleza de este proyecto.

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Para comenzar la tarde Laura Fuentes titular del colectivo ”Mujeres Leyenda” fue la invitada para dar la bienvenida y brindar unas palabras a los presentes, agradecimiento principalmente a Anasol Figueroa, directora de la Casa de la Cultura por prestar el espacio, y por todo el apoyo de amigos y familiares los cuales se encontraban en el lugar.

Durante la inauguración también se realizó la donación de una obra de la artista Liliana Quilantán en apoyo y beneficio de Liliana Ortiz, la cual por motivos de salud se estará rifando este 5 de septiembre.

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La exposición estará abierta al público hasta finales de agosto y cuenta con 19 obras con diferentes expresiones, técnicas y resultados, las artistas no buscaban ofrecer una respuesta ni una sola forma de mirar, invitan a recorrer tres sensibilidades distintas a describir que cuando el arte es honesto, las diferencias nos separan lo enriquecen.

“Fue muy bonito y me alegro mucho el corazón que nuestro trabajo gustara y pudieran disfrutarlo, observarlo y comentarlo, espero que vengan muchas personas a verlo”, comentó Monserrat Cerda.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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