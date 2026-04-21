Arturo Brizio y el cronista del Real Madrid estarán en la Feria del Libro Coahuila 2026

Arturo Brizio y el cronista del Real Madrid estarán en la Feria del Libro Coahuila 2026

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Como parte del eje temático ‘Futbol, arte y literatura’ el destacado árbitro mexicano y el periodista español platicarán con el público coahuilense en la fiesta de las letras

Artes
/ 21 abril 2026
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La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) llegará del 24 de abril al 3 de mayo con espíritu futbolero. En el marco de la Copa Mundial de Futbol este deporte se convertirá en el eje central de su programación y con ello llegarán grandes invitados.

En rueda de prensa la Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer los eventos que se integran al eje temático de este año “Futbol, arte y literatura”, que incluyen presentaciones de libro, mesas de diálogo y charlas con el público a cargo de destacados investigadores, así como figuras del balompié internacional.

DOS GRANDES EN COAHUILA

El 27 de abril el cronista deportivo español Miguel Ángel Díaz “Miguelito” participará en la charla “Los secretos de la roja” junto a Julio César Corréia a las 17:30 horas en el Aula Magna. Él es uno de los periodistas deportivos más importantes de España y ha seguido de cerca y por años la trayectoria del Real Madrid y la Selección Española.

Y en el último día de la FILC, el 3 de mayo, el árbitro mexicano Arturo Brizio impartirá la charla “El futbol no solo se juega en la cancha” en el Aula Magna a las 16:00 horas. Él representó como árbitro a México en distintas copas mundiales y torneos de la FIFA, incluyendo Francia 98, además de dirigir finales de campeonatos.

LETRAS Y DEPORTE

A estos eventos se suman otras actividades como el diálogo “Futbol más allá de la cancha” con Jesús Cervantes, Penélope Montes y Saúl Rodríguez en la Sala Julio Torri a las 16:00 horas del sábado 25 de abril.

Los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo las Jornadas de Divulgación Científica, donde se llevarán a cabo las conferencias “La emoción del mundial” por Karla Patricia Valdés, a las 11:30 horas del día 27 y “La tecnología detrás del balón: evolución de los materiales a través de los mundiales” de Florentino Soriano a las 10:00 horas, seguida de “Fuera de lugar” por Diana Iris Medellín a las 11:30 horas.

El día 29 continuarán las jornadas con “Los plásticos: un día después del Mundial de Futbol 2026” con Francisco Rodríguez y María Lizet García y por último “Juntos por el planeta: acciones rumbo al mundial 2026” con Alejandra Carrera Maynés a las 11:30. Todas estas actividades serán en la Infoteca Arteaga.

Ese mismo día también se llevará a cabo el diálogo “Futbol y vida social: cuerpos, creencias y resistencias. Aproximaciones desde la cultura y la identidad” con Jesús Cervantes, Gabriel Pérez Salazas y Francesco Gervasi a las 16:00 horas en la Sala Manuel Acuña.

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El día habrá una charla sobre “Innovación y tecnología de materiales en el futbol: de la tradición a la innovación” con Rafael Aguirre Flores a las 11:00 horas en la Sala Enriqueta Ochoa y la actividad académica continuará el día 2 con “El futbol y sus extrañas eventualidades” a cargo José Abramo Lira en la Sala Manuel Acuña a las 13:00 horas.

Aunado a esto, el 2 de mayo habrá una jornada deportiva, con torneos y concursos de tiros a gol, dominadas y cascaritas 5 vs 5 gol gana en los jardínes de la FILC, además de que jóvenes de primaria mayor y secundaria pueden tomar el taller Física del Gol en la sala Manuel Acuña a las 9:00, 10:00 y 11:00 horas los días 24, 27, 28, 29 y 30 de abril.

Estas y más actividades ya se pueden consultar en la cartelera oficial de la feria, disponible en sus redes sociales en @filcoahuila o en el sitio web oficial filcoahuila.com.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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