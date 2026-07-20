$!Así fue el regreso de ‘Saltillo Electrónico’ al Ateneo Fuente en el FINA

La música tiene como uno de los objetivos principales el entretenimiento, comunicación y la expresión de emoción y pensamientos de los artistas. Por este motivo este sábado 18 de julio en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo por los 449 aniversario de nuestra ciudad, a partir de las 18:00 horas enfrente del Ateneo se vivió el evento “Saltillo electrónico” en donde se presentaron distintos músicos de este género.

Para comenzar el público fue ingresando desde temprano en donde pudieron participar en distintas actividades infantiles de dibujo, impartidas por Jorge González “ Treka” el artista urbano y Coordinador de Arte Urbano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. “Como sociedad tengamos un poquito más de apertura a las actividades que nos demos la oportunidad de conocer y escuchar los proyectos, sabemos qué vayamos a encontrar o qué sorpresa nos podemos llevar”, expresó Treka.

La tarde se amenizo con la música de Laus Music, Dj Oz + DJ Antuan, DJ Selfie, Jezreel y Techno Bruja entre otros en conjunto de la intervención artística de Manuel Dose quien pinto las letras FINA al estilo urbano y graffiti con aerosoles de colores neones con el objetivo que resaltará con la luces del lugar. Durante el transcurso del evento se presentaron también Jordy Medina, Pauza y Charles B quienes tocaron canciones representativas de este género como “Titanium” de David Guetta además por la noche se contó con la presencia del Alcalde de Saltillo Javier Díaz González quien saludó y se tomó fotografías a los presentes.

“Es la primera vez que venimos aquí y nos encanta”, comentaron Lara y Yun espectadores del evento. También se contó con la venta de comida rápida y bebidas sin alcohol para contar con una mejor experiencia para el público.

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