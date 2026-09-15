$!Buscarán en lo profundo la fuerza para resurgir: Presentarán ‘El descenso de Psique’ en La Besana

Así como Psique bajó al Hades en busca del amor, también una actriz “tocará fondo” en escena para enfrentarse al abuso y la violencia, acompañada por dos dramaturgos y tres monólogos que le permitirán presentar su verdad ante el público. “El descenso de Psique” de Carlos Aurelio es una producción regimontana que llega este fin de semana al Centro Cultural La Besana con dos funciones únicas tras su temporada de estreno en Casa Musa en Monterrey. “Son tres textos que abordan tres tipos de violencia, en concreto contra la mujer, pero no queremos cerrarlo ahí, buscamos abrirlo sobre las repercusiones que tiene sobre la vida diaria, sobre el hogar y hay diferentes tipos, desde la que sucede en casa, la institucional y la violencia física y sexual”, explicó para VANGUARDIA su director y autor.

La obra se montó en colaboración con la actriz Monserrat Granados, quien interpreta en esta apuesta metanarrativa a una actriz que presenta dos monólogos de Dario Fo, así como un tercero de Franca Rame, por medio de los cuales se revela algo oculto. “El último monólogo es vivencial, entonces eso tenía un contexto social que para mí, que yo lo estaba interpretando, me era muy importante llevarlo a la escena, porque además es muy crudo. Porque los otros personajes se habían quedado con una violencia sin consecuencias, y esta protagonista se dio cuenta que tenía que hacerle frente y denunciar su violación. Pasar por estos tres personajes, llevar y encarnarlos, ha sido un trabajo muy rico”, compartió Granados.

Las reacciones que generó en su temporada debut fueron de impresión, debido al peso de los temas que trata. Aunque la obra también cuenta con momentos ligeros es su cierre lo que busca dejar a los espectadores impactados y reflexionando. “En mi caso, como director, fue agarrar las palabras de estos autores, investigar de dónde vienen, encontrarme con esta historia del último monólogo, escuchar esa historia y dialogar con ella a través de la propuesta”, explicó Carlos sobre el proceso de creación.

Otro diálogo que entra en el montaje es el de Psique, que por medio de una transmisión radiofónica ficticia que escucha la actriz en escena, se señalan las etapas que atraviesa el personaje, utilizando conceptos de la psicología de Carl Jung. “El final busca cerrar este viaje de Psique y generar este paralelismo con los personajes y el espectador, que todo el mundo atravesamos estas pequeñas catársis, el descenso al Hades, y el meollo es poder regresar a la superficie, victoriosos”, dijo el director.

“Psique baja a buscar a Eros, pero en mi proceso baja en busca del amor propio, y pasa por todas estas pruebas que le pone Atenea para encontrar su amor propio. Baja y regresa en el hecho de que pudo defenderse y ver por sí misma”, concluyó la actriz. El crítico de teatro Josepablo Díaz escribió para El Norte sobre este montaje que “propone que toda transformación exige atravesar la oscuridad. Que hablar, como manifestación del ser, construye y destruye su existencia, y que las heridas permanecen inscritas en el cuerpo y la memoria, como testimonio del recorrido”. La obra se presentará los días 18 y 19 de noviembre en el Centro Cultural La Besana en punto de las 19:30 horas. La entrada general tiene un costo de 250 pesos en taquilla.

Temas

Teatro

Localizaciones

Saltillo

