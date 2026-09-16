Carlos Cipriano festeja su lanzamiento como solista con grabación en vivo en Saltillo

En el Centro Cultural La Besana se llevará a cabo el prefestejo del lanzamiento del proyecto musical independiente del saltillense Carlos Cipriano como solista, con una grabación en vivo a las 20:00 horas, este 17 de septiembre. Durante la velada, Carlos interpretará temas de su autoría acompañado por agrupaciones locales como el Grupo Kahoba y el Mariachi de Saltillo.

“Es un honor y me siento feliz de regresar, para iniciar este nuevo capítulo”, expresó el músico para VMÁS.

Cipriano es un artista coahuilense que actualmente reside en Los Ángeles, California, donde estudia negocios del entretenimiento. En su primer disco, titulado ‘Brown Eyed Soul’, incluirá siete canciones al estilo de la música mexicana, boleros, cumbia, norteña texana y el sonido chicano, producto de la inspiración adquirida durante su estancia en la urbe californiana, además de una composición en inglés homónima al álbum.

“Esta es la primera vez que escribo una canción en inglés, lo cual era un reto que quería proponerme”, comentó. El aforo estará limitado a 90 personas, el ingreso será gratuito y habrá sorpresas musicales durante la noche.

La música de este artista se podrá escuchar a partir del 18 de septiembre en todas las plataformas digitales, tales como Spotify, iTunes y YouTube Music.

Recientemente, el talento del cantautor lo llevó a trabajar con el productor y percusionista Ismael Pineda Jr., quien recientemente colaboró con Benny Blanco y Selena Gómez.

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