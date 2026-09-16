Carlos Cipriano festeja su lanzamiento como solista con grabación en vivo en Saltillo

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    Carlos Cipriano festeja su lanzamiento como solista con grabación en vivo en Saltillo
    Tras consolidar su formación en Los Ángeles, Carlos Cipriano estrena su producción “Brown Eyed Soul” ante el público coahuilense. HÉCTOR GARCÍA | VANGUARDIA

El cantante saltillense celebrará su lanzamiento musical como solista, ‘Brown Eyed Soul’, en el Centro Cultural Casa la Besana con una grabación en vivo este jueves 18 de septiembre

En el Centro Cultural La Besana se llevará a cabo el prefestejo del lanzamiento del proyecto musical independiente del saltillense Carlos Cipriano como solista, con una grabación en vivo a las 20:00 horas, este 17 de septiembre.

Durante la velada, Carlos interpretará temas de su autoría acompañado por agrupaciones locales como el Grupo Kahoba y el Mariachi de Saltillo.

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“Es un honor y me siento feliz de regresar, para iniciar este nuevo capítulo”, expresó el músico para VMÁS.

$!El cantautor saltillense Carlos Cipriano presentará su proyecto solista.
El cantautor saltillense Carlos Cipriano presentará su proyecto solista. HÉCTOR GARCÍA | VANGUARDIA

Cipriano es un artista coahuilense que actualmente reside en Los Ángeles, California, donde estudia negocios del entretenimiento. En su primer disco, titulado ‘Brown Eyed Soul’, incluirá siete canciones al estilo de la música mexicana, boleros, cumbia, norteña texana y el sonido chicano, producto de la inspiración adquirida durante su estancia en la urbe californiana, además de una composición en inglés homónima al álbum.

$!Carlos Cipriano afinó los últimos detalles para su presentación gratuita en Saltillo.
Carlos Cipriano afinó los últimos detalles para su presentación gratuita en Saltillo. CORTESÍA

“Esta es la primera vez que escribo una canción en inglés, lo cual era un reto que quería proponerme”, comentó.

El aforo estará limitado a 90 personas, el ingreso será gratuito y habrá sorpresas musicales durante la noche.

$!Interpretará temas originales con fusión de bolero, cumbia y sonido chicano.
Interpretará temas originales con fusión de bolero, cumbia y sonido chicano. HÉCTOR GARCÍA | VANGUARDIA

La música de este artista se podrá escuchar a partir del 18 de septiembre en todas las plataformas digitales, tales como Spotify, iTunes y YouTube Music.

Recientemente, el talento del cantautor lo llevó a trabajar con el productor y percusionista Ismael Pineda Jr., quien recientemente colaboró con Benny Blanco y Selena Gómez.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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