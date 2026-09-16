¡De Coahuila pa’l mundo! Nominan a Vivir Quintana a los Grammy Latino por dueto con Juanes

Un logro más tiene Vivir Quintana en su fructífera carrera, ya que este miércoles se hizo oficial su nominación a los Latin Grammy, y esta vez se debe a la canción ‘Humano’, en la que participó con el colombiano Juanes en la categoría a Canción del Año. “Nos dio buena música y se ganó su nominación al @latingrammys. ¡Felicidades, @vivirquintana!”, escribió la cuenta de Universal Music México en sus redes sociales, provocando una ola de felicitaciones y celebración a favor de la originaria de Francisco I. Madero. La nominación se debe a este dueto, en el que Juanes decidió invitar a la voz coahuilense y sumarla a esta canción reflexiva sobre el peso y la importancia que ya tienen las redes sociales en la convivencia natural entre las personas.

¿QUÉ PASÓ CON VIVIR QUINTANA? La canción salió en plataformas digitales el pasado 5 de marzo, en el canal oficial de YouTube de Juanes, acompañada de una versión ‘visualizer’ del video. “Seguiré haciendo música que las acompañe; canciones con mensajes de amor, paz, empatía e inclusión que despierten conciencia, sensibilidad y justicia hacia nosotras y nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias”, dijo Quintana cuando fue reconocida en la ceremonia del Leading Ladies of Entertainment 2024 por su aporte al empoderamiento de la mujer con su música.

De igual forma, apenas hace unos meses, la estrella coahuilense recibió el reconocimiento de la Expo Compositores Foundation en Los Ángeles. “Muy honrada y siempre mi compromiso va a ser hacer canciones que nos toquen el corazón, que nos toquen la conciencia. Nosotras tenemos que contar la historia del amor, la historia del mundo”, expresó la artista. Con Juanes, Vivir compite ante ‘Mi gran amor’, de Becky G y Carlos Santana;‘Solifican12’, de Milo J, y ‘Nilo’, de Zanna además de Karol G y Marco Antonio Solís por el tema ‘Coleccionando Heridas’.

UN LEGADO MUSICAL CON AMOR A LA VIDA Quintana logró su reconocimiento internacional al presentar la canción ‘Sin Miedo’, tema que se convirtió en el himno de lucha de las mujeres en Latinoamérica en contra de la violencia de género.