Carlos Vielma compartirá con artistas de Saltillo los secretos para sobrevivir en el mundo del arte

El taller se impartirá del lunes 13 al miércoles 15 de mayo en el Centro Cultural La Besana, en un horario de 16:00 a 20:00 horas. Tiene un costo de 500 pesos y las inscripciones se pueden realizar al 844 414 1781 o al correo tallerelenahuerta.mag@gmail.com.

“Se tiene mucho la idea de que haciendo la obra, encerradito en el estudio, es todo lo que uno necesita, y yo creo que también hay un trabajo de profesionalización, de tener listo el material cuando lo necesitas, porque lo vas a necesitar. Y es una chamba de estarlo actualizando, entonces hay que trabajar en ese currículum, en la biografía, en el statement, en el portafolio, incluso si se puede tener en inglés. Como cualquier trabajo”, expresó.

Vielma, quien hace un año presentó en el Museo de Artes Gráficas su exposición “My battery is low and it’s getting dark”, ha realizado residencias en Casa Wabi, en México, en el Massachusetts Museum of Contemporary Art de Estados Unidos, la Universidad Nacional de Colombia y el Banff Center en Canadá. Además fue miembro del Sistema Nacional de Creadores en 2019 y ha obtenido becas del PECDA y Fonca, sin mencionar su participación en varias ediciones del Salón ACME, la Bienal Pedro Coronel, la Bienal Nacional de Yucatán y la Bienal Nacional de Estampa “José Guadalupe Posada” de Aguascalientes, entre otros logros.