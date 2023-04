Carlos Vielma encuentra marcianos en el desierto de General Cepeda

“My battery is low and it’s getting dark” presenta un panorama inhóspito y oscuro, donde cualquier rasgo de civilización es incipiente, inexplicable o está en ruinas. La exposición, que se inauguró el pasado 29 de marzo en el Museo de Artes Gráficas, parte de la anécdota con el mars rover y coloca a las “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury y la “Odisea en el Espacio” de Stanley Kubrick en el ejido Estación Marte de General Cepeda para generar una narrativa propia.

“Recuerdo que de niño pasaba por Paila y veía el cerro de Marte, me llamaba mucho la atención pero nunca fui al lugar, hasta hace dos años, que me enteré de su nombre y me pareció un juego más interesante”, comentó el artista para VANGUARDIA, “[el ejido] me remitía a cuentos, como ‘El llano en llamas’, pero especialmente a ‘Crónicas marcianas’ de Ray Bradbury, cómo los humanos llegan a Marte cuando los marcianos ya se extinguieron. Entonces de alguna manera llegar a este Marte en ruinas, donde solo quedaban vestigios me hacía sentir a esos personajes y decidí hacer una adaptación”.