Celebra la Escuela de Danza del Estado 25 años de formación de talentos
La institución conmemoró la fecha con una gala especial este sábado
Con 25 años de trayectoria la Escuela de Danza del Estado de Coahuila ha impulsado al talento del estado a través de la generaciones y detonado las carreras de destacados bailarines y bailarinas que han puesto el nombre de la entidad en alto.
Para conmemorar esta fecha el sábado 19 de septiembre se llevó a cabo la presentación de “Don Quijote, Suite del ballet”, donde los talentos que conforman a esta institución demostraron de lo que son capaces sobre el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.
La secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, destacó que celebrar 25 años de la Escuela de Danza es reconocer el esfuerzo de generaciones enteras que han encontrado en este espacio una oportunidad para crecer, expresarse y desarrollar su talento.
“Llegar a 25 años significa hablar de disciplina, de constancia y, sobre todo, de muchas generaciones que han encontrado en la danza una forma de vida. Hoy queremos celebrar a quienes han construido esta historia y, al mismo tiempo, mirar hacia adelante, porque en Coahuila tenemos muchísimo talento y queremos que la danza siga creciendo y llegando a más niñas, niños y jóvenes”, señaló por medio de un comunicado de prensa.
La titular de Cultura agregó que la conmemoración de este aniversario representa una oportunidad para reconocer el presente y proyectar el futuro de la danza en Coahuila, con acciones encaminadas a ampliar la formación artística, fortalecer los espacios para la presentación de espectáculos y generar nuevas oportunidades para las y los jóvenes talentos.
Como parte de esta celebración también llevaron a cabo una función especial el fin de semana pasado en el foro del Parque Ecológico “El Chapulín” donde mostraron su talento al público presente en este espacio.