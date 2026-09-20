Celebra la Escuela de Danza del Estado 25 años de formación de talentos

Con 25 años de trayectoria la Escuela de Danza del Estado de Coahuila ha impulsado al talento del estado a través de la generaciones y detonado las carreras de destacados bailarines y bailarinas que han puesto el nombre de la entidad en alto.

Para conmemorar esta fecha el sábado 19 de septiembre se llevó a cabo la presentación de “Don Quijote, Suite del ballet”, donde los talentos que conforman a esta institución demostraron de lo que son capaces sobre el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

La secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, destacó que celebrar 25 años de la Escuela de Danza es reconocer el esfuerzo de generaciones enteras que han encontrado en este espacio una oportunidad para crecer, expresarse y desarrollar su talento.