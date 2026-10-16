$!Celebran Concierto Misionero en el Templo de San Juan Nepomuceno con artistas saltillenses

Este miércoles el Templo de San Juan Nepomuceno se convirtió en un escenario para el arte, la cultura y la fe que acompañó a la música del Concierto Misionero, organizado por Obras Misionales Pontificio Episcopales (OMPE) de Saltillo en el marco del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), el cual se celebra el penúltimo domingo de octubre. La velada contó con la participación de cantantes como David Fraustro, Yessy León, Alvy y el presbítero Roberto Carlos, así como la agrupación Solea Acústico y los coros de Nuestra Señora de Schoenstatt, de San Juan Nepomuceno, Maranatha y el Coro de Niños Piedra Angular, quienes interpretaron diversos temas y alabanzas a un público que les acompañó con sus palmas y con banderas de los cinco colores misioneros, representativos de cada continente.

“El objetivo de estos conciertos es difundir las misiones y hacer conciencia a la mayoría de las personas que todos somos bautizados y por lo tanto somos misioneros. Con base en eso todos debemos aportar para las misiones, tanto nuestra oración, nuestro sacrificio y la ayuda económica, en lo que se pueda”, explicó para VANGUARDIA Ana Laura Marines, directora diocesana de OMPE Saltillo. La gestora destacó la importancia de que su mensaje también se extienda por medio del arte, destacando ejemplos históricos que desde la época barroca y antes han encontrado en la música una manera de comulgar con Dios.

“Valoramos bastante [la participación de estos músicos], porque incluso ahorita tienen trabajos y dedicaron un momento para venir a deleitarnos, a decir su mensaje a través del canto y dedicarnos este momento”, agregó. Marines hizo extensiva la invitación a sumarse a las siguientes actividades de cara al DOMUND, incluyendo un Rosario Misionero Monumental en las escalinatas de la Iglesia del Ojo de Agua este sábado a las 22:00 horas, el cuál también se transmitirá por Eucaristream, y el domingo habrá un rally misionero para jóvenes en el Bosque Urbano.

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